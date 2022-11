Ponajbolji tenisač svijeta i svakako jedan od najboljih u povijesti, Novak Đoković prošle je godine proživio pravu kalvariju kada je probao ući u Australiju bez da se cijepio protiv koronavirusa. Danas, niti godinu dana kasnije, odlučeno je da će se smjeti natjecati na Australian Openu.

Naime, Đokoviću je vraćena mogućnost dobivanja vize u Australiji, piše tamošnji list The Age. Podsjetimo, Australska vlada mu je nakon dva sudska ročišta ukinula mogućnost da dobije vizu te su ga deportirali. Prvotno je rečeno da Nole neće moći dobiti vizu čak tri godine.

Tadašnji ministar imigracije Alex Hawke je rekao da je to "u interesu javnosti", ali čini se da je došlo do velikog obrata.

Veliki preokret

Australija ima novog ministra imigracija Andrewa Gilesa koji će poništiti tu odluku o trogodišnjoj zabrani ulaska u Australiju. Direktor Australian Opena Craig Tiley zna koliko Novak voli njihov Grand Slam.

"Znam da se Novak želi vratiti i igrati kod nas. On voli Australiju jer je ovdje ostvario svoje najveće uspjehe. No, na nekom drugom je da mu to dozvoli", rekao je.

Australian Open će se održati sljedeće godine od 16. do 29. siječnja, a Đoković je rekorder po broju osvojenih titula u Land Down Under. Nole je trenutno osmi igrač svijeta s 21 Grand Slam naslovom.