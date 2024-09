Medvedev do četvrtfinala uz četiri izgubljena gema, Draper uz šest

Pobjednik US Opena otprije tri godine Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg izdanja zadnjeg teniskog Grand slam turnira deklasiravši u 4. kolu Portugalca Nuna Borgesa sa 6-0, 6-1, 6-3.

Medvedev će nu četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja prvog igrača svijeta Talijana Jannika Sinnera i Amerikanca Tommyja Paula.

Nešto ranije četvrtfinale je izborio Britanac Jack Draper koji je bio uvjerljiv protiv Čeha Tomaša Machača sa 6-3, 6-1, 6-2.

Za 22-godišnjeg Drapera ovo je prvi plasman u četvrtfinale nekog Grand slama, do sada mu je najbolji rezultat bio 4. kolu u New Yrku lani, a korak dalje pokušat će napraviti protiv pobjednika susreta između Australaca Alexa De Minaura i Jordana Thompsona.

Muchova i Pegula u četvrtfinalu

Trenutačno 52. tenisačica svijeta, Čehinja Karolina Muchova plasirala se u četvrtfinale nakon što je svladala finalisticu ovogodišnjih Roland Garrosa i Wimbledona Talijanku Jasmine Paolini sa 6-3, 6-3.

Muchova će za ponavljanje lanjskog rezultata igrati protiv bolje iz ogleda Dankinje Caroline Wozniacki i Brazilke Beatriz Haddad Maie.

Tamo je i 30-godišnja Amerikanka Jessica Pegula svladavši Dianu Šnajder sa 6-4, 6-2

Za 30-godišnju Pegulu ovo je sedmi put kako je stigla do četvrtfinala na nekom Grand slam turniru, drugi put na US Openu, no još niti jednom nije prošla u polufinale. Sljedeću će priliku imati za dva dana protiv bolje iz susreta prve igračice svijeta Poljakinje Ige Swiatek i Ljudmile Samsonove.

