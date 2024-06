Hrvatski reprezentativac Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arévalo plasirali su se u finale turnira muških parova na drugom Grand Slam turniru sezone u pariškom Roland-Garrosu, gdje su u petak u polufinalu svladali prve nositelje, Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa, sa 3-6, 6-4, 7-5 nakon točno dva sata igre.

Hrvatsko-salvadorski par je tako uzvrazio Granollersu i Zeballosu za nedavni poraz u finalu rimskog Masters 1000 turnira, a za naslov pobjednika na drugom Grand Slam turniru u sezoni borit će se protiv Talijana Simonea Bolellija i Andree Vavassorija.

Granollers i Zeballos su bolje ušli u meč pa su u prvom setu dvaput oduzeli servis Paviću i Arévallu. No, u drugoj dionici su aktualni olimpijski pobjednik u paru i bivši osvajač Roland-Garrosa uspjeli jednim 'breakom' izboriti treći set. U njemu su Pavić i Arévalo poveli 3-1, ali je španjolsko-argentinska kombinacija nizom od tri gema došla do preokreta i vodstva 4-3. Ipak, kod rezultata 5-5, Pavić i Arévalo su ponovno oduzeli servis suparnicima te u sljedećem gemu došli do pobjede spasivši jednu break-loptu.

Paviću će ovo biti treće finale u Parizu, s trećim različitim partnerom, a ovo je jedini Grand Slam trofej koji mu nedostaje u kolekciji. Prije šest godina je do finala došao s Austrijancem Oliverom Marachom, a dvije godine poslije je ostao na korak do trofeja u paru s Brazilcem Brunom Soaresom. Splićanin ima po jedan naslov s Australian Opena, Wimbledona i US Opena. Zanimljivo je da i u konkurenciji mješovitih parova ima trofeje s istih Grand Slam turnira i dva poraza u finalima Roland-Garrosa (2018. i 2019.), oba puta kad mu je partnerica bila Kanađanka Gabriela Dabrowski, a suparnici Ivan Dodig i Latisha Chan.

Marcelo Arévalo ima stopostotan učinak u finalima na Grand Slam turnirima. Osvojio je Roland Garros 2022. sa Jean-Julienom Rojerom, a u finalu su svladali Ivana Dodiga i Amerikanca Austina Krajiceka.

Pariški finalni dvoboj muških parova na rasporedu je u subotu, nakon finala u konkurenciji tenisačica koje će započeti u 15 sati.

