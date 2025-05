Četvrto finale, treća titula: Mate Pavić osvojio Masters u Rimu

Mate Pavić i Marcelo Arevalo osvojili su svoj treći Masters 1000 naslov u ovoj godini pobijedivši u finalu rimskog turnira Francuze Sadia Doumbiju i Fabiena Reboula sa 6-4, 6-7 (6), 13-11 iskoristivši svoju četvrtu meč-loptu nakon dva sata i 11 minuta uzbudljivog finala.

Vodeći par svijeta je od pet ovogodišnjih Mastersa osvojio tri (Indian Wells, Miami, Rim), izgubio finale u Madridu i došao do polufinala u Monte Carlu.

Pavić i Arevalo su u prvom setu ovog finala do odlučujućeg 'breaka' došli u sedmom gemu. U drugom setu su nadoknadili zaostatak od 1-4 i izborili 'tie-break', u kojem su poveli 5-3 i kod 6-5 imali meč-loptu. No, Francuzi su nanizali tri poena i odveli meč u odlučujući 'tie-break'.

Početnu prednost Doumbije i Reboula od 3-1, hrvatsko-salvadorska kombinacija je preokrenula u vodstvo 8-5. Potom su Francuzi došli do 8-8, da bi kod 9-8 Pavić i Arevalo došli do druge meč-lopte. No, suparnici su osvojili sljedeća dva poena i oni došli na poen do trofeja (9-10). Do 11-11 i još jedne propuštene meč-lopte prvih nositelja, poene su osvajali igrači na servisu. Tad su Pavić i Arevalo napravili 'mini-break' i četvrtu meč-loptu pretvorili u još jedan trijumf.

Bio je to peti međusobni dvoboj ovih parova, a hrvatsko-salvadorski par je ovom pobjedom povećao svoju prednost na 4-1.

Pavić i Arevalo su prošle godine poraženi u rimskom finalu od Španjolca Granollersa i Argentinca Zebalosa te im je ovo prvi zajednički trijumf u "Vječnom gradu". Arevalo je prvi put osvojio rimski Masters, a Splićaninu je ovo već treći naslov u Foro Italicu, gdje je dvaput (2021. i 2022.) slavio u paru s Nikolom Mektićem.

Pavić je došao do 42. naslova u karijeri i povećao svoju prednost pred Marcelom Melom (39) na listi aktivnih tenisača s najviše trofeja u konkurenciji parova. Mate se s devet Masters naslova izjednačio s Melom i Zeballosom na listi aktivnih igrača s najviše uspjeha na najvišoj razini ATP turnira. Ispred ove trojice su Marcel Granollers i Nikola Mektić s jednim naslovom više (10).

