Prižmić pobijedio u prvom finalu nakon dvije godine i osvojio zagrebački ATP Challenger

Dino Prižmić (ATP - 334.) je u subotu postao drugi hrvatski tenisač s naslovom pobjednika na ATP Challenger Zagreb Openu, a do svog drugog trofeja u karijeri na ovoj razini došao je nakon što mu je Francuz Luca Van Assche (ATP - 211.) zbog ozljede predao dvoboj, kad je 19-godišnji Splićanin osvojio prvi set (6-2).

Bio je to dvoboj dvojice bivših pobjednika Roland Garrosa u juniorskoj konkurenciji, u kojem je početak kraja bio Prižmićev 'break' za 4-2. Gem poslije 21-godišnji Francuz je zatražio pomoć fizioterapeuta zbog bolova u mišiću natkoljenice, a kad je i drugi put izgubio servis, a time i set, odlučio je predati meč, da bi izbjegao pogoršanje ozljede. Bio je to prvi set koji je Van Assche izgubio na Šalati.

"Prvi set je bio težak, skoro sat vremena smo igrali. Želim mu sve najbolje, stvarno je fanstatičan igrač i već je bio u Top 100", rekao je hrvatski reprezentativac.

Prižmić je nakon gotovo dvije godine i trijumfa u Banjoj Luci, došao do drugog naslova u karijeri na Challenger Touru i postao drugi hrvatski igrač koji je osvojio pobjednički trofej na Zagreb Openu, 20 godina nakon što je to učinio Ivan Ljubičić, dok se turnir još odigravao na terenima u Sportskom parku Mladost. Učinio je to kao igrač s pozivnicom.

"Zahvaljujem organizatorima na pozivnici, da nje nije bilo ni ovo ne bi bilo moguće. Hvala svima koji su me došli podržati", rekao je Poljičak u pobjedničkom govoru, a suparniku je poželio brz oporavak i uspješan nastup u Roland Garrosu.

Nažalost, Dino neće u Pariz nakon Zagreba. Ide put Skoplja, na još jedan Challenger, na kojem je također dobio pozivnicu, uz nadu da će trijumf u Zagrebu biti tek početak njegovog pobjedničkog niza.

"Jako sam zadovoljan svojom igrom u prva tri meča. Dugo nisam ovako igrao na turnirima. Rekao bih da sam se nekako vratio na put na kojem sam prije bio."

Trijumf na Zagreb Openu Prižmiću je donio skok od 90 mjesta na ATP ljestvici te će u ponedjeljak biti na 244. poziciji.

"Cilj mi je bio ove godine što prije ući u Top 100, ali možda je to bio malo kriv pristup. Nisam razmišljao o tome kako igram nego samo o tome gdje trebam doći. Moram se fokusirati na svoj tenis, kako se popraviti fizički i igrački te raditi na detaljima koji su mi potrebni da bih igrao s najboljima", zaključio je Dino.

