Neuništivi španjolski tenisač Rafael Nadal izborio je polufinale Indian Wellsa nakon što je s 2:1 (6:7, 7:5, 6:4) u setovima bio bolji od zločestog dečka svjetskog tenisa Nicka Kyrgiosa.

Australac je i na ovom meču pažnju plijenio svojim ponašanjem. Dva puta je lomio reket te se svađao sa sucem, a dobio je i opomenu zbog vrijeđenja publike.

Međutim, ono što je napravio poslije meča najviše je zaprepastilo. Čestitao je Nadalu na pobjedi, a potom je iz sve snage bacio reket, ali je on odskočio u pravcu skupljača lopti. Srećom ovaj je gledao što Kyrgios izvodi pa je vješto izbjegao reket koji mu je letio prema glavi. Zbog tog bi mogao biti dodatno kažnjen.

"Želim se ispričati tom klincu," napisao je Kyrgios na Instagramu. “Bila je to potpuna nesreća i bio sam frustriran nakon meča," dodao je.

"Moj reket je ludo odskočio i nikad mi nije bila namjera. Ako netko zna tko je taj klinac, pošaljite mi poruku i poslat ću mu reket." Australac je pronašao dječaka na društvenim mrežama, koji je poručio da se raduje što će dobiti reket.

"Ja sam čovjek. Takve stvari se događaju. Da to učinim još milijun puta ne bi tako daleko odletio," poručio je i onda se malo osvrnuo na publiku.

Poruka navijačima

"Samo želim da ljudi znaju da su gledatelji. Kupili ste karte da dođete i gledate nas kako igramo. Barem nemojte vikati između prvog i drugog servisa. Znam da će 99 posto publike biti za Rafu kada igraš protiv njega. I ne tražim od njih da budu za mene", rekao je Australac poslije meča te je istaknuo da je ponašanje navijača u sportovima sve gore.

"Mislim da je to do ove generacije, svatko smatra da je njegovo mišljenje relevantno. Nemoj mi govoriti kako da igram, samo trebaš šutjeti. Kao, nisam mogao osvojiti nijedan poen u tie-breaku protiv Rafe. Čovječe, samo sjedi i gledaj me kako igram. To je to. Tražim samo malo poštovanja", poručio je.

Nadal je prošlog tjedna rekao kako bi se u tenisu trebale nametnuti strože kazne kako bi se obuzdali ispadi, nakon incidenta Alexandera Zvereva u Acapulcu.

"Budući da se ovakve situacije događaju sve češće, vjerojatno bi ATP trebao preispitati stvari i donijeti odluke," rekao je Nadal nakon meča u četvrtak.

Komentirao je i potez svog suparnika.

"Nisam vidio što se dogodilo na kraju, tako da ne mogu imati mišljenje. Nadam se da se ništa loše nije dogodilo jer želim Kyrgiosu sve najbolje," poručio je.