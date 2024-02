Ivo Karlović putem društvenih mreža službeno je objavio odlazak u tenisku mirovinu, premda je posljednji meč odigrao prije dvije i pol godine u Indian Wellsu.

"Dragi prijatelji, nadam se da će vas ovaj post zateći dobrog raspoloženja i sa snažnim bekhendom. Neki su primijetili da je prošlo dosta vremena otkako sam igrao na turnirima i još uvijek me svakodnevno pitaju hoću li se i kada vratiti na terene. Žao mi je što ću vas razočarati, ali ovim želim to učiniti službenim i konačno objaviti svoje povlačenje", poručio je Karlović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom karijere Karlović je osvojio osam ATP turnira, a najbolji doseg na ATP ljestvici bilo mu je 14. mjesto. Na Grand Slam turnirima najbolji je rezultat ostvario u Wimbledonu gdje je 2009. godine igrao četvrtfinale. Do drugog tjedna je dogurao na Australian Openu i US Openu gdje je igrao osminu finala, dok iz Roland Garrosa kao najbolji rezultat pamti treće kolo tijekom 2014. i 2016. godine.

Bio je dio hrvatske reprezentacije koja je 2005. godine slavila u Davis Cupu iako tada nije igrao, ali jest u finalu istog natjecanja 2016. kada je Hrvatska u Zagrebu s 2-3 poražena od Argentine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od mečeva svakako vrlo pamtljiva ostaje pobjeda na središnjem terenu Wimbledona 2003. godine kada je svladao Australca Lleytona Hewitta, tadašnjeg branitelja naslova u All England Clubu.

Četiri godine kasnije ostao je upamćen kao tenisač koji je osvojio turnire na tri različite podloge, slavio je na zemlji Houstona, na travi Nottinghama te potom na dvoranskom turniru u Stockholmu. Dakako, ostat će upamćen i kao jedan od najboljih servis igrača u povijesti tenisa, a mirovinu je, isto tako, dočekao s pozitivnim omjerom protiv trenutačno najboljeg na svijetu Novaka Đokovića protiv kojeg ima dvije pobjede i jedan poraz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ostat ću blizak tenisu i pokušati podijeliti svoje znanje i sva nevjerojatna iskustva na turneji s novim generacijama tenisača. Putovanje se nastavlja i fokus se preusmjerava", dodao je Karlović.

Inače, Div sa Šalate jedan je od rijetkih koji ima pozitivan omjer protiv najboljeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića. U službenim mečevima na Touru je 2-1 za našeg tenisača, iako je Karlović tvrdi da je 3-1 jer mu jednu pobjedu iz kvalifikacija Madrida nisu računali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Zapravo je 3-1. Pobijedio sam ga i u kvalifikacijama turnira u Madridu 2005. godine, samo što ATP to ne bilježi. Nije da ga zadirkujem, ali spomenem mu taj podatak s vremena na vrijeme. Na što on počne iznositi smiješne izgovore, poput 'duvao je vetar' ili 'to je bilo 1847.'. Ne znam zašto je baš tu godinu izabrao", pričao je Karlović.

Usput evo tko su tenisači koji baš poput Doktora Ive imaju pozitivan omjer Đokovića: Marat Safin (2-0), Nick Kyrgios (2-1), Jiri Vesely (2-0), Filippo Volandri (1-0), Taro Daniel (1-0), Anthony Dupuis (1-0), Dennis van Scheppingen (1-0), Daniel Evans (1-0), Andy Roddick (5-4), Fernando Gonzalez (2-1).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo.