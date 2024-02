Ivo Karlović (44) potvrdio je da završava igračku karijeru. Svoju odluku legendarni hrvatski tenisač objasnio je u emotivnoj poruci na Instagramu.

"Dragi fanovi i prijatelji,

Nadam se da će vas ovaj post sve zateći dobrog raspoloženja i sa snažnim bekhendom!

Neki od vas su primijetili da je prošlo dosta vremena otkako sam igrao na turniru i još uvijek me svakodnevno pitaju hoću li se i kada vratiti na turneju. Žao mi je što ću vas razočarati, ali ovim pismom želim to učiniti službenim i konačno objaviti svoje povlačenje.

Imao sam vrlo zadovoljavajuću, neortodoksnu i dugu karijeru koja dolazi iz iznimno skromnih početaka, posebno za tenisača. Hrvatska je bila sasvim drugačija zemlja 80-ih i 90-ih godina kada sam odrastao i jako sam ponosan na svoja postignuća i ono što sam uspio prevladati.

Želio bih zahvaliti svim trenerima i ljudima koji su bili uključeni i doprinijeli mom razvoju kao tenisača. Bez vas ovo sretno putovanje ne bi bilo moguće.

Obitelj mi je pružila ogromnu podršku i neizmjerno ih volim. Veselim se što ću nastaviti provoditi vrijeme s njima radeći stvari koje su nam važne i koje nas ispunjavaju.

Foto: Sportnet Foto: Sportnet

Svima vama koji ste bili navijači i podržavatelji tijekom godina, hvala što ste bili dio mog putovanja. Volim vas sve i nadam se da se opet vidimo.

Ostat ću blizak tenisu i pokušati podijeliti svoje znanje i sva nevjerojatna iskustva s novim generacijama tenisača. Putovanje se nastavlja i fokus se preusmjerava. Zahvalan sam.

Živjeli, dr. Ivo", napisao je Karlović.

Karlović je posljednji meč odigrao 2021. godine u kvalifikacijama za Indian Wells i u njemu izgubio od izgubio od Kolumbijca Emilija Gomeza u dva seta.

Na ATP listu je ušao još 1997. godine i preko 25 godina bio među najboljim tenisačima na planeti. Najviši renking bio mu je 14. mjesto, do kojeg je stigao 2008.

U karijeri je osvojio osam naslova na ATP turnirima. Tri je osvojnio 2007. godine (Houston, Nottingham i Stockholm), sljedeće godine obranio je titulu u Nottinghamu, 2013. je slavio u Bogoti, 2015. u Delray Beachu, a godinu kasnije je osvojio posljenja dva naslova (Los Cabos i Newport).

Gotovo je sedam godina držao rekord po broju ispaljenih aseva. U listopadu 2015. ispalio svoj 10.238. as i prestigao Gorana Ivaniševića (10.237). Sve od tada pa do 2022. godine Div sa Šalate držao je taj rekord i u međuvremenu stigao do brojke od 13.728 asova, no s vrha ga je skinuo John Isner.

Za našu Davis Cup reprezentaciju odigrao je 27 mečeva i bio je dio momčadi koja je osvojila prvi, povijesni, naslov 2005. godine.

