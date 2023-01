U konkurenciji tenisača se do svog drugog polufinala na Grand Slam turnirima probio 26-godišnji Karen Hačanov (ATP - 20.), kojemu je 22-godišnji Amerikanac Sebastian Korda (ATP - 31.) predao meč u trenutku kad je bilo 7-6 (5), 6-3, 3-0 za Rusa.

"Naravno da nitko ne želi pobijediti na taj način. Mislim da je do određenog trenutka bila vrlo dobra borba. Iskreno, jako se dobro osjećam, sretan sam s razinom svog tenisa i veselim se svom prvom polufinalu u Australiji", rekao je nakon meča ruski tenisač Hačanov koji je na prošlogodišnjem US Openu prvi put došao do polufinala na Grand Slam turnirima.

Korda se na predaju odlučio zbog bolova u desnom zglobu zapešća, zbog čega je tijekom meča dvaput zatražio liječničku pomoć.

"Ovo je ozljeda koju sam prvi put osjetio prije dva tjedna u Adelaideu, ali je tada bol prestala. Ovdje sam bio dobro, sve do jednog loše udarenog reterna, kad me ponovno počelo mučiti. Kod nekih forhenda gotovo da nisam mogao držati reket, a bilo mi je nemoguće udariti volej", rekao je Korda te dodao:

"Danas je bilo teško, ali nadam se da nije ništa ozbiljno i da ću to uspjeti riješiti tako da s tim u budućnosti nemam problema.

Hačanov je nakon meča na kameri ispisao poruku podrške regiji Artsakh, o koje se godinama spore Azerbajdžan i Aremija.

"Drži se Artsakh, nastavite da vjerujete do kraja"; napisao je Hačanov koji je kasnije objasnio svoj potez:

"Imam armenske korijene, ne želim komentirati ništa više od toga, samo sam želio poslati poruku mom narodu."

Hitno je reagirao Azerbajdžanski teniski savez koji traži kaznu za ruskog tenisača.

Hačanov će za plasman u svoje prvo finale na Grand Slam turnirima igrati protiv pobjednika dvoboja između Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP - 4.) i Čeha Jirija Lehečke (ATP - 71.).