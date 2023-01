Favorita za osvajanje Australian Opena srpskog tenisača Novaka Đokovića čeka još jedna godina s preprekama jer su SAD donijele odluku da stranci koji se nisu cijepili protiv Covida-19 ne mogu slobodno ulaziti u zemlju najranije do travnja.

Đoković je propustio prošlogodišnji Australian Open i US Open jer je odlučio da se ne cijepi protiv Covida-19. Španjolac Rafael Nadal je prošle godine osvojio svoj 21. i 22. grand slam naslov, ali Đoković pobjedom u Wimbledonu sada zaostaje za Španjolcem za samo jedan grand slam.

Odjel Sjedinjenih Američkih Država za sigurnost prometa (TSA) produžio je uvjet da svi putnici u inozemstvo moraju biti potpuno cijepljeni.

Prije 10. travnja u Sjedinjenim Državama održava se pet ATP turnira, uključujući prestižne turnire na tvrdoj podlozi u Indian Wellsu i Miamiju koji se održavaju u ožujku. Ovogodišnji US Open počinje u New Yorku krajem kolovoza.

Stoga će necijepljeni Đoković najvjerojatnije morati propustiti još dva slavna turnira na kojima bi bio glavni favorit, a protiv te odluke američke vlasti se pobunio proslavljeni njemački tenisač, a sada direktor turnira u Indian Wellsu Tommy Haas.

"Trebali bi ukinuti te mjere do sredine travnja. Mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da se to dogodi i ranije, da omogućimo Đokoviću da igra u Indian Wellsu. mislim da on želi igrati pa mu trebamo i dati šansu. Nadam se da ćemo ga imati na turniru. Po mom mišljenju bila bi sramota da on ne dođe ili da mu ne dozvole da dođe", poručio je Haas.