Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 15.) probio se u polufinale ATP 250 turnira na tvrdoj podlozi u meksičkom Los Cabosu, gdje je u prvim satima petka po lokalnom vremenu u četvrtfinalu svladao Bjelorusa Ilju Ivašku (ATP - 113.) sa 6-3, 6-4 za 99 minuta.

Ćorićev suparnik u polufinalu bit će peti tenisač svijeta Grk Stefanos Tsitsipas koji je preokretom došao do pobjede 6-7 (6), 7-6 (4), 6-2 protiv ČIleanca Nicolasa Jarryja. Bit će to njhov sedmi međusobni dvoboj, a treći ove sezone. Obojica imaju po tri pobjede, ali Grk je bio bolji od Ćorića u oba ovogodišnja meča, na United Cupu u Australiji te u četvrtfinalu rimskog Mastersa.

Ćorić je na početak svog četvrtfinalnog nastupa u Los Cabosu morao čekati do 1:20 sati po lokalnom vremenu. No, Borna je odlično ušao u meč, napravio 'break' za 3-1 i tu prednost zadržao do kraja seta. U drugom setu je Ivaška poveo 3-1, ali je srečenu prednost izgubio već u sljedećem gemu. Još jednim 'breakom' u devetom gemu, Ćorić je osigurao servis za pobjedu.

Prvo je spasio 'break-loptu', a onda na prvu meč-loptu napravio dvostruku pogrešku. Drugu meč-loptu Ivaška je spasio odlično odigranim lobom. Točno u tri sata iza ponoći po lokalnom vremenu Ćorić je završio meč, a da toga nije bio ni svjestan. Preciznim udarcima je izgradio poen i lakoćom ga završio na mreži, nakon što je Ivašku izbacio s terena.

No, mislio je da je tek izborio meč-loptu i krenuo po ručnik, dok ga je zbunjeni suparnik čekao za rukovanje uz mrežu. Zbunjenost je brzo zamijenio osmijeh zadovoljstva na Borninom licu.

Ovo će mu biti drugo polufinale ove sezone. Prvo je odigrao na madridskom Mastersu, gdje je poražen od osvajača naslova, prvog tenisača svijeta Carlosa Alcaraza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ćorić neće imati puno vremena za odmor, jer ga već oko 21 sat po lokalnom vremenu (oko 6 ujutro u subotu po srednjoeuropskom vremenu) čeka dvoboj s Tsitsipasom za deveto finale u karijeri, a prvo nakon prošlogodišnjeg osvajanja Masters 1000 naslova u Cincinnatiju, kad je u meču za trofej nadigrao baš najboljeg grčkog tenisača svih vremena.