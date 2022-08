Premda je prošlog mjeseca osvojio Wimbledon, najprestižniji od svih Grand slamova, nekada prvi igrač svijeta i prema mnogima najbolji svih vremena, Srbin Novak Đoković, mogao bi već ovoga tjedna doživjeti najcrnji scenarij u posljednjih nekoliko godina.

Đoković je ove sezone već izgubio 2000 bodova na ATP ljestvici zbog toga što nije nastupao na Australian Openu, izgubio je i isto toliko bodova i na Wimbledonu jer, iako ga je osvojio, nije dobio niti boda jer se oni ove sezone na tom turniru nisu dodjeljivali zbog nastupanja ruskih tenisača. Prema svemu sudeći, neće moći igrati niti u New Yorku.

Naime, organizatori US Opena, posljednjeg sezonskog Grand slama, i dalje ne govore ništa glede promjena protokola vezanih uz sudjelovanje igrača koji nisu cijepljeni. Turnir počinje za tjedan dana, a još se uvijek ne zna hoće li tenisači bez dokaza o cjepivu moći igrati.

Izgubio pregršt bodova

Najzvučnije ime na toj listi je ono Novaka Đokovića, ali zanimljivo je kako se njegovo ime nalazi i na popisu sudionika US Opena, no to ne znači ništa jer na kraju mu mogu zabraniti nastup, kao što su i nekim tenisačima branili kod nekih manjih turnira na tlu SAD-a.

Ne dođe li do četvrtka u 18 sati po srednjeeuropskom vremenu direktiva o promjeni protokola, Novak Đoković neće moći nastupati na US Openu. Novak se i dalje priprema kao da će igrati, ali jako je teško za očekivati da će se nešto promijeniti. To pak znači da će Đoković izgubiti dodatnih 1200 bodova za prošlogodišnje finale i posljedica toga mogla bi biti ispadanje iz top 10 ATP-ove ljestvice.

Ako se uzme u obzir da nije igrao niti na Mastersima u Indian Wellsu, Miamiju, Montrealu i Cincinnatiju, te da mu nisu dodijeljeni oni s Wimbledona, Novak je do sada izgubio priliku za osvajanjem čak 9200 bodova.

Isto tako, propusti li US Open, Đoković će prvi meč odigrati tek 14. rujna i to na Davis Cupu u Valenciji protiv Španjolske.