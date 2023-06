Jelena Dokić još jednom je objavila potresnu priču iz svoje mladosti kada je proživljavala obiteljsko zlostavljanje oca Damira. Objavila je fotografiju još sa samih početaka svoje profesionalne karijere tenisačice na kojoj se jasno vidi tuga i zabrinutost na njenom licu, a detaljno je to pojasnila u opisu objave.

''Izabrala sam ovu sliku s razlogom. Mlada, s tek 17 godina, u medijskoj oluji, samo nekoliko tjedana ranije pretučena od strane mog oca do besvijesti, toliko se trudim ostati pribrana na konferenciji za novinare. Nositi se s očevim javnim i pijanim ispadima dok me javnost prosuđuje i u medijima se vrte razni naslovi. Tek nekoliko godina ranije, odrasla sam u siromaštvu, bez hrane na stolu, bez odjeće, dva puta sam bila izbjeglica, maltretirana, izolirana, suočena s rasizmom. Što je uslijedilo je to da sam samo nekoliko godina kasnije nakon što je ova slika snimljena skoro počinila samoubojstvo. Tužna, slomljena, sama, u bolu i duboko traumatizirana. To me učinilo onim što sam danas i ponosna sam na to'' napisala je Jelena Dokić.

Jelena Dokić rođena je Osječanka koja je prvo nastupala za reprezentacije SR Jugoslavije te Srbije i Crne gore, a kasnije je zbog očevog nasilja uzela australsko državljanstvo.

Najveći joj je domet četvrto mjesto na svjetskoj ljestvici, a svjetska senzacija postala je sa samo 16 godina kada je 1999. u Wimbledonu sa 6:2, 6:0 svladala tadašnju prvu igračicu svijeta Martinu Hingis.