Legendarni američki tenisač John McEnroe bio je jedan od rijetkih koji je stao u obranu Rusa Danila Medvjedeva i njegovog ponašanja u polufinalu Australian Opena.

Ruski tenisač, koji je pobjedom protiv Grka Tsitsipasa izborio nedjeljni finalni meč protiv Rafaela Nadala, izgubio je kontrolu tijekom polufinalnog susreta. Žestoko i prilično nepristojno je vikao prema glavnom sucu tražeći da ovaj reagira i kazni Tsitsipasa zbog navodnih uputa koje je Grk dobivao iz svoje lože.

Mnogo prašine je podiglo ponašanje Medvjedeva i velika većina je negativno komentirala njegovo ophođenje, ali ne i 62-godišnji McEnroe. Njegove su riječi donekle i shvatljive jer je i sam Amerikanac tijekom karijere tko zna koliko puta reagirao na sličan i mnogo gori način.

'Ponašali smo se na takav način'

„Da, vjerojatno pogrešnu osobu pitate za komentar tog slučaja. No, osobno volim vidjeti emocije kod tenisača. Nekada smo mnoge gluposti na terenu izgovarali Connors i ja, Lendl također. Da, ponašali smo se na takav način, ali zbog toga je sve bilo zanimljivije, zar ne? Ponavljam, meni se to sviđa“, rekao je McEnroe, koji je tijekom veličanstvene karijere osvojio sedam pojedinačnih Grand Slam naslova, ali i devet u konkurenciji parova.

Također, progovorio je i o Novaku Đokoviću, koji će ostati bez prvog mjesta na ATP ljestvici ako Rus u nedjelju uzme naslov.

"Mislim da je ono što je zaista bitno je tko je prvi na kraju godine. Ovo je sam početak. Naravno, veliko je dostignuće kad postanete prvi tenisač svijeta, ali... Ne možete mi reći da Novak Đoković, koji je osvojio tri Grand Slama i stigao do finala na US Openu nije najbolji na svetu. To je smiješno. Novak će izgubiti bodove koje je ovdje osvojio prošle godine, ali zbog nesretne činjenice da nije mogao igrati. Zbog toga se događa ova situacija", poručio je Amerikanac.

