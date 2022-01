Ruski tenisač Daniil Medvjedev po drugu godinu zaredom plasirao se u finale Australian Opena gdje će mu protivnik biti Španjolac Rafael Nadal. Medvjedev je u petak u polufinalu dobio Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1.

U prvom setu jedine prilike za break imao je Medvjedev, koji je u devetom gemu ispustio četiri break lopte. No, propušteno je nadoknadio u tie-breaku kojeg je dobio sa 7-5. No, već u prvom gemu drugog seta Tsitsipas oduzima servis protivniku. Prednost breaka uspio je držati do šestog gema kada Rus uzvraća sa breakom. Do drugog breaka u drugom setu Tsitsipas dolazi kod rezultata 4-4, a potom na svoj servis iskorištava treću set loptu.

Propustio dvije break lopte

Početkom trećeg seta Tsitsipas je propustio dvije break lopte a nakon toga sljedeća prilika za obrat ukazala se tek u desetom gemu kada je Grk servirao za izjednačenje 5-5. No, Medvjedev mu je oduzeo servis i dobio treći set sa 6-4. U četvrtom setu Medvjedev sa dva breaka dolazi do vodstva 5-1 i potom na svoj servis iskorištava prvu meč loptu.

Medvjedev je dobio Tsitsipasa i prošle godine u polufinalu Australian Opena, a u međusobnim dvobojima vodi sa 7-2.

Ostaje bez rekorda ili prvog mjesta

Rus se nakon meča osvrnuo na finale protiv Rafaela Nadala, a spomenuo je i Novaka Đokovića.

"Izgubio sam protiv Rafe u svom prvom Grand Slam finalu, i sad ću opet ću igrati u finalu protiv čovjeka koji juri 21. Grand Slam titulu. Mislim da će Novak gledati ovaj meč za dva dana sigurno. GS finala su nešto specijalno. Neću razmišljati o Novaku prije i tijekom meča, ali hoću malo kada se završi. Malo o Đokoviću, a malo i o Federeru", rekao je Medvjedev.

Nakon ovakvog raspleta srpski Kurir je napisao kako se ostvario najgori scenarij za Đokovića. Srpski tenisač je deportiran iz Australije i nije mogao braniti titulu pa će sada Nadal imati priliku osvojiti 21. Grand Slam u karijeri i tako izbiti sam na vrh ispred Đokovića i Federera. A ako Medvjedev dođe do naslova, srpski tenisač će izgubiti prvo mjesto na ATP ljestvici kojeg će preuzeti upravo ruski tenisač.

U međusobnim susretima Nadal vodi 3-1 protiv Medvjedeva, ali zadnji meč su odigrali na ATP finalu 2020., kada je slavio ruski tenisač. Muško finale Australian Opena na rasporedu je u nedjelju.

