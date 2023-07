Najtrofejniji tenisač svih vremena, legenda američkog tenisa Jimmy Connors, tvrdi da se Novak Đoković treba nastaviti natjecati dok god se može boriti za velike trofeje.

U svojoj popularnoj emisiji "Advantage Connors", nekadašnji prvi tenisač svijeta analizirao je Đokovićevu dominaciju i istaknuo da nema dovoljno mladih talenatiranih igrača koji mogu izazvati najbolje.

Posebno se osvrnuo na video montažu koja se proširila Twitterom tijekom Wimbledona. Na njoj je Đoković prikazan kao 50-godišnjak koji drži pobjednički govor na Centralnom terenu.

"Zapravo mi se to svidjelo. Što možete očekivati? Trebamo dopustiti da on igra do 50. godine", izjavio je Connors.

Slavni tenisač primijetio je da, unatoč neočekivanom porazu od Alcaraza u finalu Wimbledona, na touru ima malo igrača koji mogu pružiti pravi izazov Đokoviću na najvećim pozornicama.

"Znate, vjerujte mi, da sam to ja, da sam sada na njegovom mjestu rekao bih - igrajte protiv mene dok me ne ubijete. Jer postoji samo jedan momak trenutno koji je to uspio, a to je Alcaraz", kaže Konors.