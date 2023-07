O Novaku Đokoviću u mlađim danima pričao je Cosmin Georgescu, rumunjski tenisač koji nikada nije ušao u TOP 1000 na svijetu, ali su zajedno trenirali u Njemačkoj svojevremeno.

"Nole je bio moj prvi cimer u teniskoj akademiji legendarnog Hrvata Nikija Pilića koji me smjestio u sobu s Đokovićem. Bilo je puno mladih igrača različitih nacionalnosti, Hrvata, Srba, Rusa. Prvi put sam ušao u bar s Novakom i prvu sam čašicu alkohola popio s njim", kaže i nastavlja:

"Nole je bio malo stariji i zreliji od mene. On me odveo u kafić i ponudio mi čašicu uz riječi: ‘Za mog dobrog prijatelja iz Rumunjske.‘ To je bio moj prvi susret s alkoholom i zahvalan sam Đokoviću za te trenutke."

Otkrio je i kako je Đoković imao probleme sa Ernestom Gulbisom:

"Kada je Gulbis stigao, sve je krenulo naopako. On i Đoković su bili potpuno različiti karakteri. Nisi ih mogao maknuti s terena ni poslije šest, sedam sati treninga, ali prema svemu ostalom su bili različiti. Često su bili u sukobu. Lomili su rekete, svađali su se i stalno su se tukli. Obojica su bili jako ambiciozni i ponosni, pa su se svađe često rješavale fizičkim obračunom", zaključio je Georescu.