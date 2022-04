Pamela Shriver jedna je od najboljih tenisačica u parovima koje je tenis ikada imao. Članica je kuće slavnih, a u jednom trenutku karijere bila je treća tenisačica na svijetu.

Popularna Pam osvojila je čak 22 Grand Slam naslova nastupajući u parovima. 1984. godine bila je treća igračica svijeta, a trenutno radi kao stručni komentator na televiziji. U razgovoru za Daily Telegraph, Pam je otkrila neke mračne detalje iz prošlosti.

Naime, bivša tenisačica otkrila je kako je bila u vezi sa svojim trenerom kada joj je bilo svega 17 godina. Prema njezinim riječima, "bio je to neprikladan i štetan odnos".

'Voljela sam ga'

Svoju karijeru počela je 1978.godine,a od svoje devete godine je surađivala s australskim trenerom Donom Candyjem. Australac je bio uz nju od samih početaka, pa do trenutka kada se počela probijati na svjetskog teniskoj sceni. Kada je imala 17 godina rekla je, tada, 50-godišnjem Candyju da se zaljubila u njega te je par započeo ljubavnu aferu.

"Još uvijek imam nedorečene osjećaje prema njemu. Da, on i ja smo bili u dugoj i neprikladnoj vezi. Da, on je varao svoju ženu sa mnom, ali bilo je toliko toga iskrenog i autentičnog kod njega. I voljela sam ga. Ipak, on je bio odrasla osoba, on je trebao biti pouzdana osoba. U nekom drugom svijetu, pronašao bi način da sve ostane profesionalno. Tek nakon terapije sam počela shvaćati da ja nisam toliko odgovorna. Sada sam, napokon, shvatila da sve što se dogodilo je bilo njegova krivica", priča bivša američka tenisačica.

Shriver tvrdi kako ju Candy nikada nije seksualno zlostavljao, ali da je zbog njega "zakržljala njena sposobnost normalnih odnosa kao i postavljanje granica određenih granica". Smatra da je kriv i za njezinu stalnu privlačnost prema starijim muškarcima, kao i poteškoće u razumijevanju kako održati zdrave odnose.

Ističe kako je krivnja koju je osjećala prema njegovoj ženi znatno utjecala na njenu psihu, kao i na predstave na teniskim terenima. Vezu su okončali kada se Pamela odlučila promijeniti trenera, ali je s Candyjem ostala u kontaktu te joj je bio na raspolaganju kroz karijeru. Don je preminuo 2020. godine.