Nevjerojatnim preokretom u finalu Australian Opena 35-godišnji Španjolac Rafael Nadal postao je prvi tenisač u povijesti koji je došao do 21 pojedinačnog naslova na Grand Slam turnirima svladavši drugog tenisača svijeta 25-godišnjeg Rusa Daniila Medvedeva s 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 nakon pet sati i 24 minuta igre u Rod Laver Areni.

Međutim, finale je obilježilo i užasno ponašanje navijača na tribinama koji su vrijeđali i ponižavali Medvedeva tijekom skoro cijelog meča. Medvedev je nakon susreta bio ogorčen i govorio je upravo o tome što su mu radili navijači.

"Na primjer, kada je Rafa servirao, i to u petom setu, netko je vikao 'naprijed, Daniile', a tisuću ljudi ga je ušutkavalo. Taj zvuk je bio naporan i pun nepoštovanja. Nisam siguran da ću igrati kada budem imao 30 godina. Opet ću reći, kada dječak u meni ode, bit će teško igrati tenis, tako da ne znam koliko ću se još baviti ovim", rekao je Medvedev i onda šokirao nekim izjavama.

Teške uvrede s tribina

"Samo ću reći nešto o trenucima kad je dječak prestao sanjati. Danas je bio jedan od njih. Neću reći zašto. Od sad igram samo za sebe i svoju obitelj. Da zaradim za njih. Za ljude koji vjeruju u mene i za Ruse jer vjerujem da ondje imam podršku. 'Ako bude neki turnir na tvrdoj podlozi prije Roland Garrosa i Wimbledona, ići ću onamo, čak i ako bi to značilo da moram propustiti Ronald Garros ili Wimbledon ili bilo što. Dječak je prestao sanjati, ubili ste dječaka u meni. Dječak će igrati za sebe i to je to - to je moja priča", rekao je Medvedev.

No, sada se na Twitteru pojavila snimka na kojoj se najbolje vidi i čuje zašto je Medvedev bio toliko ogorčen. Nakon svake njegove pogreške publika je klicala od oduševljenja, a između prvog i drugog servisa netko mu je dobacivao: "Vrati se u Rusiju".