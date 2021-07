Roger Federer ispao je u četvrtfinalu Wimbledona nakon što je izgubio do Poljaka Huberta Hurkacza sa 6:3, 7:6 i 6:0. Federeru, koji će idućeg mjeseca napuniti 40 godina, ovo je jedan od najtežih poraza u karijeri. A ono što može rastužiti njegov poklonike to što bi mu ovo mogao biti posljednji nastup na Wimbledonu.

Federeru je ovo bio 22. nastup u All England Clubu. Do sada je 12 puta stigao do finala pri čemu je osam puta slavio, posljednji put 2017.

Srpskom tenisaču Novaku Đokoviću sada se pruža velika prilika da već u Wimbledonu izjednači Nadalov i Federerov rekord po broju osvojenih Grand Slamova. Španjolac i Švicarac ih imaju po 20, a svjetski broj jedan 19.

Kao što je poznato Nadal nije niti nastupio na trećem Grand Slamu sezone.