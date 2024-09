Hrvatska reprezentacija došla u Dubravu: 'U ponedjeljak ću imati renking karijere'

Hrvatska muška teniska reprezentacija uoči susreta Svjetske skupine I protiv Litve, koji će se igrati u petak i subotu u Varaždinu, ove je nedjelje u Supernovi u Garden mallu u Zagrebu sudjelovala u zabavnom programu, podijelila autograme i fotografirala se s ljubiteljima tenisa, a potom su odgovarali na pitanja.

"Okupili smo se, raspoloženi smo da ostavimo Hrvatsku u Svjetskoj skupini. Protivnik je zahtjevan i kao i uvijek pristupit ćemo mu s respektom i ozbiljnošću. Nadam se da ćemo gledateljima i hrvatskoj sportskoj javnosti pružiti vrhunski teniski susret“, rekao je izbornik Velimir Zovko.

Mate Pavić stigao je na okupljanje iz New Yorka, gdje je prije nekoliko dana igrao u polufinalu US Opena u konkurenciji parova.

"Nisam se još priviknuo na vremensku razliku, došao sam u Hrvatsku u subotu, ali bit će vremena do iduće subote i susreta za potpunu prilagodbu"“, rekao je jedan od najboljih tenisača svijeta u parovima.

Novo ime na popisu prijavljenih je Osječanin Matej Dodig. 303. na rang listi, koji je nedavno napunio 19 godina.

"Bio sam već u Varaždinu početkom godine u reprezentaciji, ali ne u prvoj postavi. Gledao sam i učio od suigrača, a vjerujem da sam sada spreman doprinijeti timu“, najavio je Dodig.

'Ovdje su mladi momci koji igraju odličan tenis'

Status prvog igrača prema plasmanu na rang listi imat će Duje Ajduković, koji će u ponedjeljak biti nadomak ulasku među 100 vodećih na ATP listi. Nedavno je u španjolskom Manacoru osvojio treći naslov na ATP Challengerima.

"Istina je, u ponedjeljak ću imati renking karijere, ali nije da me u ovom trenutku to posebno interesira. Bodovi se brane svakog tjedna, to dođe i prođe. Važnije je što sam u dobroj formi i da ću takvo izdanje pružiti i sada“, izjavio je Ajduković.

Mili Poljičak također je u velikom naletu te će u ponedjeljak i on imati najbolji plasman ikad (327.), nakon serije odličnih rezultata i nekoliko naslova na turnirima ITF World Tennis Toura.

"Treba nastaviti dobro igrati i spuštati se još više. Ima koristi od toga, naravno, ali kao što je Duje rekao, važno je da je igra tu", smatra Poljičak.

Borna Gojo u nekoliko je navrata donio važne pobjede hrvatskoj reprezentaciji i raduje nnjegov povratak, nakon što ga u susretu protiv Belgije nije bilo zbog ozljede leđa. Hoće li i ovaj put biti uspješan?

"Vidjet ćemo kad dođe petak, nakon tjedna treninga. Ovdje su mladi momci koji igraju odličan tenis i vidjet ćemo tko će igrati. Svi su spremni, a tko god bude na igralištu vjerujem da će biti još jedna pobjeda“, rekao je Gojo.

Osim treninga u ponedjeljak u Areni Varaždin, naši će tenisači oko 18 sati biti sudionici još jednog promotivnog događanja, ovoga puta u Supernovi Varaždin.