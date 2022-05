"Za mene, samo je jedan favorit na Roland Garrosu i to je Nadal. I pored svega što se dogodilo u Rimu s njegovim stopalom, uvijek mislim da, ozlijeđen ili ne, on je favorit ovdje. Ovo je njegov dom, njegov teren. Zna sve dobre i loše odskoke, svaki kutak i pukotinu na terenu. Bilo da igra dobro ili loše, to ništa ne mijenja. Izjavio je to Goran Ivanišević u razgovoru za L'Equipe.

"Kada sam vidio ždrijeb, rekao sam da će Nadal doći do finala, što znači da će izbaciti Novaka s turnira. Rafa je nevjerojatan, imam ogromno poštovanje za njega. U finalu Australian Opena, Medvedev nije mogao zatvoriti meč, a to vam se ne smije dogoditi protiv Nadala! U svakom slučaju, rekao sam prije sedam ili osam godina da će Rafa i Novak imati više od 20 Grand Slam titula, a Nadal je već tu", dodao je.

Ove Ivaniševićeve riječi prenijeli su mediji iz susjedne nam države te su šokirale srpske portale, koji su su naveli kako ih je hrvatska legenda prilično iznenadila svojim odgovorima.

"Đokovićev trener šokirao svijet! Je li je moguće da je Goran Ivanišević stvarno ovo izgovorio o Novaku i Nadalu?", objavio je Kurir, a OVDJE pogledajte kako su ostali portali popratili izjave slavnog Hrvata.

Đoković i Nadal odmjerit će snage u četvrtfinalu Roland Garrosa u utorak navečer, a Ivanišević je u razgovoru za SK pojasnio izjave koje su podigle prašinu u susjednoj državi.

“To što ja smatram da je Nadal favorit na Roland Garrosu, to je uvijek tako. Čovjek koji je osvojio turnir 13 puta mora biti favorit. Ali i prošle godine je bio favorit, pa ga nije osvojio. Smatram da je jako teško igrati s njim u finalu jer ga nikada nije izgubio, isto kao što je gotovo nemoguće igrati finale s Novakom na Australian Openu”, rekao je Ivanišević.

“Prošle godine sam rekao da je bolje što igraju u polufinalu, a sada su nažalost već u četvrtfinalu. Imat ćemo najveće četvrtfinale u povijesti Roland Garrosa. Tko će pobijediti, nemam staklenu kuglu, niti sam ikada rekao da će Nadal, ali to što se prenosilo po portalima… Kakav bih ja bio trener da sam rekao da će Nadal pobijediti Novaka i ući u finale, fascinantno mi je to stvarno. Nadal je favorit, ali povijesno ne pobJeđuju favoriti uvijek”, završio je.