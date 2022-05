Legendarni hrvatski tenisač i osvajač Wimbledona, Goran Ivanišević, već je tri godine trener najboljeg tenisača svijeta, Srbina Novaka Đokovića. Đoković i Ivanišević imaju odličnu suradnju i Srbin, iako ima 35 godina, i dalje igra vrhunski tenis, a otkako je s Goranom forma mu je konstantna.

Đoković i Ivanišević imaju poseban odnos, a jedan od najupečatljivijih detalja u njihovoj suradnji jest česta vika i dernjava tijekom Novakovih mečeva. Ivanišević je uvijek slovio za jednog od najtemperamentnijih tenisača, a Đoković također ima žestok karakter pa se tako Srbin često za vrijeme mečeva dere na Gorana.

Sada je Ivanišević za Sport Klub komentirao upravo taj detalj oko Đokovića i vike.

"Puno puta ga ne čujem što uopće hoće jer su stadioni veliki, publika glasna… E to je sad pitanje kako reagirati, ne možeš reći milijun stvari jer je to previše informacija, a i sudac gleda. Moraš reći jednu-dvije stvari da ga smiriš. Nekada on misli da je servis kriv što je izgubio poen, a nešto drugo je možda bilo. Ne možemo pričati tijekom meča da se objašnjavamo. Onda se dogovorimo da se vraća na jednu-dvije stvari koje ima u glavi, i on se stabilizira", veli Goran.

"Ne smeta meni kad on viče, znam kako je, bio sam igrač, to su velike emocije koje se moraju negdje izbaciti. Vidi, neka se izviče, neka se isprazni, samo neka pobijedi, to je suština. Malo dodatnog stresa, što da radimo, zato i postoje tablete za smirenje", rekao je Ivanišević.