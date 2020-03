FRANCUZI JEDNOSTRANOM ODLUKOM UZBURKALI DUHOVE: Nitko ne može vjerovati da su to napravili

Tenis pogođen pandemijom koronavirusa

Jednostrana odluka Francuske teniske federacije (FFT) o odgađanju Roland Garrosa za jesen (20. rujna – 4. listopada) iznenadila je i razočarala mnoge u teniskom svijetu, od igračica i igrača, do predstavnika drugih turnira i natjecanja koji bi mogli biti pogođeni tim potezom.

Vodeće teniske organizacije još se nisu oglasile

Vodeće teniske organizacije, Međunarodna teniska federacija (ITF), Udruga teniskih profesionalaca (ATP) i Ženska teniska udruga (WTA) još se nisu oglasile, ali neki drugi jesu, poput Američkog teniskog saveza (USTA) pod čijom je ingerencijom US Open, koji je u normalnim okolnostima posljednji Grand Slam turnir u sezoni. No, u 2020. bi to mogao postati Roland Garros, koji će započeti samo tjedan dana po završetku turnira u New Yorku, bude li ovaj održan u predviđenom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna.

‘Takva odluka ne bi trebala biti donijeta jednostrano’

“Takva odluka ne bi trebala biti donijeta jednostrano, a USTA bi učinio isto tek nakon uključivanja u konzultacije ostale Grand Slam turnire, ATP, WTA, ITF i druge partnere, uključujući Laver Cup”, objavio je Američki teniski savez (USTA) na svom službenom profilu na Twitteru.

Izravno pogođen odlukom Francuza je ekshibicijski turnir Laver Cup, zajednički projekt Rogera Federera i menadžerske agencije koja brine za njegove poslove. Domaćin četvrtog izdanja trodnevnog natjecanja reprezentacija Europe i (ostatka) Svijeta je Boston, a termin odigravanja je od 25. do 27. rujna.

‘Ova objava nas je iznenadila, kao i naše partnere’

“Ova objava nas je iznenadila, kao i naše partnere, Australski teniski savez, Američki teniski savez i ATP te ostavlja mnoga pitanja otvorenima”, priopćili su organizatori Laver Cupa.

Predsjednik FFT-a Bernard Giudicelli tvrdi da su svi bili obaviješteni o ovoj odluci prije nego što je objavljena.

‘Izmijenio sam poruke s predsjednicima ATP-ja, WTA i ITF-a’

“Izmijenio sam poruke s predsjednicima ATP-ja, WTA i ITF-a prije nego što smo objavili odluku. Obavijestili smo i ostale Grand Slam turnire. Informirali smo i Tonyja Godsicka (Federerovog mendžera i čelnog čovjeka Laver Cupa), ali nismo ga konzultirali. No, konačna odluka je na nama, jer smo samo mi odgovorni za poteze koje vučemo.”

Čak pet ATP turnira i osam WTA turnira u Aziji i Europi su prema sadašnjem kalendaru u koliziji s novim datumom Otvorenog prvenstva Francuske u tenisu.

‘Za nas je bilo nezamislivo izbaciti Roland Garros iz kalendara’

“Za nas je bilo nezamislivo izbaciti Roland Garros iz kalendara. Tražili smo dva tjedna koja su najbezbolnija za sve ostale”, izjavio je Guidicelli braneći ovu odluku koja je šokirala i one koji bi samo tjedan dana nakon igranja na američkom betonu trebali zaigrati na pariškoj crvenoj zemlji.

“Molim???”, bila je reakcija japanske tenisačice Naomi Osake na Twitteru na odluku o odgodi Roland Garrosa.

‘FFT je odlučio ne brinući za ostale ‘igrače’ u tenisu’

“FFT je odlučio ne brinući za ostale ‘igrače’ u tenisu. Mislio sam da bi teniski vlastodršci trebali surađivati? Što će se dogoditi s europskim i azijskim turnirima?”, zapitao se Jamie Murray, brat Andyja Murrayja i bivši svjetski ‘broj 1’ u parovima.

Čak ni kod francuskih tenisača odluka nije naišla na bezuvjetno odobravanje.

“Značajna odluka bez konzultacija… Previše volim Roland Garros da bih rekao nešto ružno, ali se malo bojim loših posljedica”, izjavio je francuski specijalist za parove Edouard Roger-Vasselin. Najveće muške teniske zvijezde, Roger Federer, Novak Đoković i osvajač 12 pariških trofeja Rafael Nadal, zasada su bez komentara.