Goran Ivanišević je možda bivši osvajač Wimbledona, ali protiv 14-godišnje Lune Vujović ne ide lako. 52-godišnji Splićanin na Europskom je trgu u Zagrebu imao naporan dan. Uz meč protiv mlade Lune, Goran je snage odmjerio i s pasioniranim ljubiteljima tenisa. U jednom je trenutku čak igrao s tavom i kuhačom umjesto reketa.

"Pukla tava, pukla drška od tave. Ma bilo je fenomenalno, puno djece, puno ljudi došlo igrati. Fini event, da se svi provesele i da se promovira ova fondacija", rekao je Ivanišević.

A onda se dotaknuo i goruće teme u teniskom svijetu, prekidu petogodišnje suradnje s trenutačno najboljim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem. Kaže da nije bilo lagano, ali da je vrlo ponosan.

"Nema mi što biti žao ili ne. Svaka suradnja prije ili kasnije dođe do svog prekida. Osjećam se ponosno na sve te rezultate i na naš odnos koji smo imali, koji imamo i koji ćemo uvijek imati. Rastali smo se kao dva prijatelja", dodao je Goran.

Prijatelji se rastali i sada treba krenuti dalje. Ipak, iako je dobio pet ponuda, kaže, od idućeg angažmana barem do rujna neće biti ništa.

"Do devetog mjeseca ne želim ništa. Želim se odmoriti, želim ići na Europsko prvenstvo u nogometu, želim imat malo duže ljeto, a onda kad dođe deveti ćemo vidjeti. Želja, hvala Bogu, imam, ali te se želje ne ispune svaki put."

A onda se osvrnuo i na stanje na ATP sceni i prazninu koju će trebati popuniti jednom kada 36-godišnji Đoković ode u mirovinu. Kaže da je u najboljoj formi Talijan Jannik Sinner.

"On i Alcaraz su budućnost tenisa i jedno pet koraka ispred svih. Novak je tu još broj 1 i njega će se tu još puno toga pitati jer ako on nađe motivaciju u formi i bude fizički spreman, po meni je on broj 1 za osvajanje Roland Garrosa i Wimbledona."

Da, zadatak nije nimalo lak. Osvajanje čak 24 Grand Slama u singlu, viđa se možda i samo jednom u povijesti.