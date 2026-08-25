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Potop Hrvatica u Monterreyu: Sve ispale na startu, Vekić upisala peti poraz u nizu

Potop Hrvatica u Monterreyu: Sve ispale na startu, Vekić upisala peti poraz u nizu
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Foto: Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia

Negativna serija krenula je još u Wimbledonu, odnosno zadnju pobjedu ostvarila je još 14. lipnja

25.8.2026.
10:00
Hina
Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Sve tri hrvatske tenisačice koje su nastupile na WTA turniru u Monterreyu svoj su nastup okončale već u 1. kolu, nakon Antonije Ružić koja je ispala još u nedjelju, svoj su nastup u ponedjeljak okončale i Petra Marčinko te Donna Vekić

Bolja od Marčinko bila je Amerikanka Alycia Parks sa 2-6, 6-4, 6-4, dok je pobjednicu ovog turnira iz 2023. godine Vekić nadigrala Francuskinja Diane Parry sa 6-7 (5), 6-4, 6-1.

I Marčinko i Vekić tako će na zadnji ovogodišnji "grand slam" turnir, US Open koji počinje u nedjelju u New Yorku stići bez pobjede na američkom betonu ovoga ljeta. Marčinko je odigrala dva dvoboja, a Vekić tri.

Za Vekić je ovo peti uzastopni poraz, a četvrti u tri seta. Negativna serija krenula je još u Wimbledonu, odnosno zadnju pobjedu ostvarila je još 14. lipnja kada je osvojila naslov pobjednice u Queen's Clubu.

Donna VekićAntonia RužićPetra MarčinkoMonterrey
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