DONNA VEKIĆ NAPREDOVALA ČETIRI MJESTA: Ana Konjuh zabilježila pad, isto kao i Jana Fett

Prva je Rumunjka Halep, druga je Dankinja Wozniacki, a treća je Španjolka Muguruza

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak je Petra Martić koja je u odnosu na prošli tjedna pala četiri mjesta i sada se nalazi na 40. poziciji.

Donna Vekić je napredovala četiri mjesta i popela se do 49. pozicije. Pad i to od tri mjesta zabilježila je Ana Konjuh koja je sada 93. tenisačica svijeta, Jana Fett je pala sa 108. do 112. pozicije, a Mirjana Lučić Baroni je ostala na 152. mjestu.

Među vodećima nema promjena. Prva je Rumunjka Simona Halep, druga je Dankinja Caroline Wozniacki, a treća je Španjolka Garbine Muguruza.



1. (1) Simona Halep (Rum) 8.055

2. (2) Caroline Wozniacki (Dan) 6.790

3. (3) Garbine Muguruza (Špa) 6.065

4. (4) Elina Svitolina (Ukr) 5.450

5. (5) Jelena Ostapenko (Lit) 5.382

6. (6) Karolina Pliškova (Češ) 5.100

7. (7) Caroline Garcia (Fra) 4.700

8. (8) Venus Wiliams (SAD) 4.276

9. (9) Sloane Stephens (SAD) 3.939

10. (10) Petra Kvitova (Češ 3.271

…

40. (36) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.244

49.(54) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.090

93.(90) ANA KONJUH (HRV) 718

112.(108) JANA FETT (HRV) 590

152.(152) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 389