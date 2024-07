'GURNULA ME DO...' / Izrazi lica rekli su sve, Donna je 'preživjela' dramu: 'Osjećala sam se kao da umirem'

Hrvatska tenisačica Donna Vekić po prvi se put u karijeri plasirala u polufinale nekog Grand slam turnira nakon što je u četvrtfinalu ovogodišnjeg Wimbledona svladala novozelandsku kvalifikanticu Lulu Sun sa 5-7, 6-4, 6-1 za dva sata i šest minuta igre. Nepostavljena 28-godišnja Vekić je ponovila uspjeh Mirjane Lučić koja je 1999. godine stigla do polufinala All England Cluba i do danas je bila jedina Hrvatica s tim dosegom. , "Bio je to stvarno težak meč. Igrala je nevjerojatno. Gurnula me do mojih krajnjih granica", rekla je Vekić, koja će se u četvrtak susresti sa sedmom nositeljicom Talijankom Jasmine Paolini ili 19. nositeljicom Emmom Navarro iz SAD-a za mjesto u borbi za naslov. Sun je s Novog Zelanda, ali joj je otac Hrvat i čak je igrala za mlađe hrvatske selekcije. "Osjećala sam se kao da umirem u prva dva seta. Moja prilika je ipak došla na kraju.Ovo je veliki uspjeh za mene jer sam prije tri godine skoro napustila tenis nakon problema s formom i kondicijom nakon operacije koljena. Imam punu ložu ljudi na stadionu bez kojih ne bih bila ovdje", kazala je Vekić.