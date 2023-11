Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković po sedmi je put osvojio naslov pobjednika na ATP turniru iz serije "masters 1000" koji se igra u pariškoj dvorani Bercy, on je u finalu svladao Bugarina Grigora Dimitrova sa 6-4, 6-3.

Za 36-godišnjeg Đokovića ovo je jubilarni 40. naslov na turnirima iz serije "masters 1000", a ukupno 97. osvojeni turnir u karijeri, dok je ispred njega Jimmy Connors sa 109:

"Što se rekorda po broju osvojenih ATP turnira tiče, to je sve moguće. Zbog čega ne bih išao na obaranje još i tog rekorda? Sada ih imam 12 manje, ali također imam i još koju godinu uspješnog bavljenja tenisom. Pokušavam uživati u ovim trenucima koji sada znače i vrijede – dvostruko. Kada uzmemo u obzir fazu života i karijere u kojoj se nalazim, i osvojiti jedan ovako veliki turnir - iako to možda ljudima djeluje kao rutina, što uopće nije - svaka pobjeda na Masters i Grand Slam razinama zaista mi puno znači", rekao je Đoković za Kurir i slavodobitno najavio:

'Bio sam samo na tekućini'

"Idem na sve moguće rekorde, na sve što mogu oboriti. Nikad nisam imao problem to reći - i zato me možda ljudi i ne vole. Nisam se pretvarao kao neki, da kažem kako mi to nije cilj, pa da se onda ponašam drugačije. Uvijek sam se trudio biti u skladu s onim u što vjerujem."

U Parizu je Novaka cijelo vrijeme pratila želučana viroza kao i ženu jednog od novinara, stoga je Đokovića zamolio da mu otkrije kako je riješio svoje probleme:

"Kao što znate, svi smo drugačiji, ali znajte da je u mom slučaju hidratacija ključna za sve. Ipak, iskreno, ne mogu govoriti u ime vaše supruge ili bilo koga, koja će mu hrana pomoći, a koja neće. Ovih dana nisam mogao puno jesti, pa bih jeo oko jedan dnevno, a nakon toga ne bih ništa jeo. Bio sam samo na tekućini, jer sve što sam uzeo za jesti izlazilo je tako brzo."

