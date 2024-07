Novak Đoković je posljednji tenisač koji je na ovogodišnjem Wimbledonu došao do četvrtfinala, a to je učinio uvjerljivom pobjedom 6-3, 6-4, 6-2 nad Dancem Holgerom Runeom (ATP - 15.).

Bio je to njihov šesti međusobni dvoboj u kojem je Đoković došao do četvrte pobjede, ali najuvjerljivije do sada, jer je Rune prvi put ostao bez osvojenog seta.

Naljutio se Srbin na suca zbog odlaska na wc, jer mu je dao usmenu opomenu nakon što se nije vratio na vrijeme. Pobijedio je Runea pa poručio publici koja nije navijala za njega:

"Svim navijačima koji imaju poštovanje i bili su ovdje večeras, hvala vam puno. Svim onima koji su odlučili da me ne poštuju, želim im: ‘Lakuuuuuuuu noć'

Najuspješniji tenisač svih vremena na Grand Slam turnirima tako je došao do rekordnog 60. četvrtfinala. Najviše ih je odigrao u Roland Garrosu (18), a najmanje na US Openu (13). U Australiji je 14 puta bio među osmoricom najboljih, a ovo mu je 15. četvrtfinale u Wimbledonu, gdje je sedam puta dizao pobjednički pehar.

Za plasman u polufinale Đoković će igrati protiv Australca Alexa De Minaura koji je svladao Francuza Arthura Filsa sa 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 i tako prvi put stigao do četvrtfinala u All England Clubu, a treći put na Grand Slam turnirima.

