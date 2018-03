ĐOKOVIĆ POTVRDIO NASTUP U MONTE CARLU: Srpski tenisač očajnički traži svoju igru iz prošlosti

Monte-Carlo entry list feat. Nadal, Djokovic, Dimitrov, Cilic, Thiem, Zverev, Tsonga, Nishikori and Raonic (no Federer and Wawrinka), via @Jacques_Ukraine / draw ceremony feat. Rafael Nadal will take place on Friday, 13 April at 6.30pm. pic.twitter.com/Z6uUZX2txY

— Michal Samulski (@MichalSamulski) March 20, 2018