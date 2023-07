Španjolski tenisač Carlos Alcaraz osvojio je Wimbledon nakon što je u finalu nakon skoro pet sati igre svladao Srbina Novaka Đokovića s 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. Alcaraz (20) je postao i najmlađi pobjednik Wimbledona još od 1986. godine, kada je trofej podignuo tada 18-godišnji Boris Becker.

Na press konferenciji za medije Đoković je otkrio razloge poraza, te se naklonio Alcarazu na pobjedi: "Iskreno, nikada nisam igrao s tenisačem poput njega. Roger i Rafa imaju svoje očite prednosti i slabosti, a Carlos je vrlo kompletan igrač. Ponavljam, posjeduje nevjerojatnu sposobnost prilagodbe i mislim da je to ključ dugovječnosti i uspješne karijere na svim razinama."

"Ljudi su unazad godinu dana govorili da Alcaraz u sebi posjeduje elemente Rogera, Rafe i mene. Moram se složiti s tim, mislim da čovjek doslovno posjeduje ono najbolje od nas trojice. U prvom redu, to je mentalna snaga i prava zrelost, iznenađujuća za nekoga tko ima tek 20 godina. Ima natjecateljski i borbeni duh kaka smo godinama gledali kod Rafe, a bekhend mu ima neke sličnosti s mojim udarcem. Dvoručni bekhend, obrana, sposobnost prilagodbe… Mislim da je to bila moja snaga dugi niz godina, a ima ju i Alcaraz."

O ključnom trenutku meča je rekao: "Mislim da je to tie break u drugom setu. Razočaran sam u svoje bekhende, da budem iskren. Imao sam dva vrlo loša bekhenda, to je to, ogled je prešao na njegovu stranu i sve se okrenulo. Alcaraz je podigao razinu u trećem setu, a ja dugo nisam bio svoj."

