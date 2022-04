Španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina (ATP - 46.) ostvario je u utorak najveću pobjedu u karijeri svladavši u 2. kolu ATP turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu prvog igrača svijeta Novaka Đokovića sa 6-3, 6-7 (5), 6-1.

U prijašnja dva dvoboja protiv Đokovića, prošle godine na rimskom Mastersu i na olimpijskom turniru u Tokiju, 22-godišnji Španjolac je osvojio samo sedam gemova, a u gotovo trosatnom dvoboju u Monte Carlu pokazao je snagu svojih udaraca, ali i svoje psihe.

Naime, nakon što je osvojio prvi set, Španjolac je poveo sa 3-0 u drugom setu, prepunom preokreta. Vodio je i 4-2, ali je Đoković s tri uzastopna gema došao do servisa za izjednačenje u setovima. No, Davidovich Fokina je novim preokretom odveo set u 'tie-break'. U njemu je Španjolac imao 4-2, ali je osvojio samo jedan od sljedećih šest poena, što je Đokovića dovelo do trećeg seta.

No, u njemu je 12 godina mlađi Španjolac bio nadmoćan osvajaču 20 Grand Slam naslova i zaustavio ga na prvom koraku na njegovom drugom turniru u ovoj godini.

Zašto je izgubio?

Nakon meča Đoković je objasnio što se dogodilo i zašto je doživio tako težak poraz.

"Nije mi se svidjelo kako sam se fizički osjećao u trećem setu. Jednostavno, u potpunosti sam ostao bez snage. Nisam mogao ispratiti duže razmjene udaraca. Mislim, ako ne možeš ostati u dužem meču u kojem ne osjećaš noge, pobjeda je nemoguća misija. Razgovarat ću sa svojim timom i vidjeti razloge zašto se ovo dogodilo. Nadam se da će sljedećeg tjedna u Beogradu biti bolje", rekao je nakon poraza Đoković.

Usput je pohvalio svog protivnika.

"Želim čestitati Alejandru jer je bio bolji igrač, mislim da je uspio pronaći bolji ritam u prva dva seta. Visio sam tijekom cijelog meča i zaista sam morao juriti rezultat. Prije nekoliko dana sam rekao da znam kako će mi trebati neko vrijeme da dođem do bolje forme na zemljanoj podlozi. Gledajući povijest, uvijek je to bio slučaj. Nikada na tim turnirima nisam igrao dobro na početku", rekao je Novak.