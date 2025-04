Đoković nikada ovo nije doživio, svi su raspalili po njemu: 'Ne može više, prekomplicirano mu je'

Čileanski tenisač Alejandro Tabilo (ATP - 32.) ponovno je u srijedu bio koban za Novaka Đokovića (37) pobijedivši najtrofejnijeg tenisača svijeta sa 6-3, 6-4 u meču 2. kola ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu. Bio je ovo njihov drugi međusobni dvoboj i druga pobjeda 27-godišnjeg Čileanca, koji je Đokovića pobijedio i na prošlogodišnjem rimskom Mastersu.

Đoković je nakon poraza odradio i prilično bizarnu konferenciju za medije, koja je trajala manje od dvije minute i od samo ga početka bio je jako ljut i nervozan, a nakon nastupa u Monte Carlu stigle su i kritike teniskih stručnjaka i legendi koji smatraju da će se 37-godišnji Novak teško vratiti u vrhunsku formu.

To misli i legendarni francuski tenisač Nicolas Escudé.

"Očito je da je Novak u padu. Ne vidim da može više osvojiti bilo koji Grand Slam naslov. Postalo mu je prekomplicirano", rekao je Escude i dodao:

"Na njegovu žalost, što više pokušava igrati, to ima više problema. Dogodilo se to i Rogeru Federeru, Rafaelu Nadalu i Andyju Murrayu. Što se više trudiš, fizičkih problema je više i to te melje. Već smo se početkom godine pitali što će biti s Novakom. Znamo što je postigao, to više neće moći. Ne samo takve podvige, i na druge turnire na kojima će igrati. Neće više biti mečeva u kojima gubi samo nekoliko setova."

