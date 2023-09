Srpski tenisač Novak Đoković nedavno je u New Yorku na US Openu osvojio svoj ukupno 24. Grand Slam naslov u karijeri, čime je postao najtrofejniji tenisač u povijesti tenisa i aktualni rekorder po osvojenim Grand Slam naslovima. Naravno da takav rasplet ne odgovara Rafaelu Nadalu koji je na 22. Španjolski teniski umjetnik muku muči s ozljedama u ovoj sezoni i morao je propustiti nastupe na Roland Garrosu, Wimbledonu i sad US Openu. Rafa je posljednji put igrao na Australian Openu početkom godine. Srpski tabloid Kurir tvrdi kako su "Nole i Rafa u očajnim odnosima i kako je jedna stvar prelila čašu"...

'Nole se trudio uspostaviti korektan odnos'

"Iako je na terenu Rafael Nadal bio ogroman Novakov rival, srpski tenisač trudio se svim silama da van toga uspostavi maksimalno korektan odnos sa Španjolcem, dok na drugoj strani često puta nije naletio na istu reakciju. U intervjuu za La Vanguardiju, Toni Nadal je jednom prilikom na ružan način govorio o obitelji Đoković, što mu je bilo apsolutno nepotrebno. Na konstataciju novinara da je Rafael Nadal lijepo odgojen i da ne bi mogao da mu se dogodi kaos kao što se dogodilo Novaku Đokoviću u Australiji, Toni Nadal je poručio da "dobro okruženje" nije garancija pobjede - i upravo iskoristio primjer srpskog tenisača da obrani tu tezu. To je bila kap koja je prelila čašu. Iako nikada, naravno, javno nije pričao o tome, Novak je izuzetno zamjerio Rafaelu zbog takvih izjava njegovih najbližih. Kurir je još prije godinu dana saznao istinu. Novak i Rafael nisu u dobrim odnosima! Dobili smo potvrdu sa više mjesta da je to točno. A, sada smo i dobili pečat na njoj poslije Nadalovih novih riječi", piše autor Kurira.

Nadal ne vjeruje u svoj povratak starim stazama

Rafael Nadal umanjio je svoje šanse za osvajanje još jednog Grand Slama kada se vrati nakon ozljede. U intervjuu koji je otkrio kod kuće u Španjolskoj, Nadal je bolno prihvatio da još jedan trijumf na French ili Australian Openu uopće nije vjerojatan. Ikona tenisa upozorila je da su ljudi "dezorijentirani" ako vjeruju da se on može vratiti nakon ponavljajuće ozljede kuka i ponovno se natjecati za Grand Slam turnire. 37-godišnjak nije igrao od Australian Opena, povukao se s Roland Garrosa, Wimbledona i US Opena ove godine. Nadal je ranije ove godine prihvatio da će se vjerojatno umiroviti krajem 2024. To će privesti kraju izvanrednu karijeru koja uključuje 22 Grand Slam pobjede. No, dvostruki prvak Wimbledona ne želi obećavati više trijumfa na velikim turnirima. Nakon što se neko vrijeme borio s intenzitetom iscrpljujuće teniske sezone, nestrpljivo je ispunio očekivanja, prenosi Express.com.

