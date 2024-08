Dodig će igrati protiv Pavića za plasman u četvrtfinale US Opena

Ivan Dodig i Mate Pavić borit će se jedan protiv drugoga za plasman u četvrtfinale US Opena, nakon što su u subotu osigurali mjesto u osmini finala turnira muških parova.

Dodig u New Yorku nastupa sa svojim novim partnerom, Čehom Adamom Pavlašekom, a u oni su u meču drugog kola pobijedili Kolumbijca Nicolasa Barrientosa i Tunižanina Skandera Mansourija sa 6-4, 6-7 (5), 6-3 nakon više od dva sata igre.

Hrvatsko-češki par je mogao do pobjede i na lakši način, ali su Dodig i Pavlašek u drugom setu propustili vodstvo od 3-1. Ipak, 'break' za 4-2 u trećem setu pretvorili su u pobjedu.

Pobjednici Roland Garrosa, Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo, trebali su više od dva i pol sata za slamanje otpora Belgijaca Sandera Gillea i Jorana Vliegena. Na kraju su slavili sa 7-6 (4), 6-7 (3), 6-4.

U prva dva seta nijedan par nije uspio doći do prilike za 'break'. Pavić i Arevalo su osvojili 'tie-break' prvog seta, a Belgijci su u 13. gemu druge dionice uspjeli izboriti odluku u trećem setu. U njemu su Pavić i Arevalo u prvom gemu došli do 'breaka', u sljedećem spasili tri 'break'-lopte i sačuvali prednost do kraja dvoboja.

