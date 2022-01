Najboljem tenisaču svijeta, Srbinu Novaku Đokoviću, poništena je viza za Australiju jer nema dokaz o cijepljenju niti valjano medicinsko izuzeće koje bi uvjerilo australske vlasti da može nastupati na Australian Openu, iako nije cijepljen.

Đoković je deset sati proveo na aerodromu, a trenutno je u hotelu Park, u imigracijskom pritvoru, i uložio je žalbu te čeka konačnu odluku vlade. Ispred hotela u kojem je smješten, kao i u rodnoj mu Srbiji, održavaju se manji prosvjedi kojima se poziva na oslobođenje Đokovića. Đokovićev otac, Srđan Đoković, tako već tri dana za redom predvodi skup pred zgradom Narodne skupštine u Beogradu i tamo drži monologe u kojima svog sina uspoređuje s Isusom Kristom.

Na današnjem skupu ponovo se okupio velik broj Đokovićevih navijača, a otac Srđan održao je još jedan monolog, s još oštrijom retorikom.

'Zgrožen sam'

"On osjeća tu ljubav. On je mentalna gromada. Pokušavaju ga slomiti. Mogu mu samo poručiti da su smiješni. Smiješni ste i žalosni. Sami sebi dajete autogolove. Nećete uspjeti, jer je narod uz njega, cijeli svijet. I pravoslavci, kršćani, muslimani, budisti. Ovo mu više vrijedi nego da je osvojio na desetke tih njihovih Grand Slamova", rekao je Đoković senior i zatim nastavlja...

"Europa je radila na reformi školstva, zdravstva, napretka u natalitetu, mi smo branili. Sada je njih mnogo više nego nas. Europo, nemoj to zaboraviti. Srbija će uvijek biti dio Europe. Ovo što rade Novaku već četvrti dan, stvarno je nevjerojatno. Zgrožen sam! Najčistijem i najzdravijem čovjeku na ovom svijetu, koji je vodio računa o svakom detalju, o svakom čovjeku da ga ne uvredi. Da svima bude privržen, svim nacijama i vjerama, svi su oni naša braća i sestre", kazao je Đoković.

"Australian Open se više ne može tako zvati jer je zatvoren. Closed. Čuli ste za Kyrgiosa, on je bio protiv Novaka, ali mu je dao podršku. Kao i francuska ministrica sporta, da može bez cjepiva igrati na Roland Garrosu. Svi su uz našeg Novaka", veli Đoković.

"Jeste li vidjeli snimku koliko se ljudi danas skupilo ispred tog zatvora u kom je Novak? S harmonikama i srpskim nošnjama, plesalo se kolo. Novak to ne vidi, jer snimci koji su objavljeni kako im maše su od prošle godine. Sada su ga stavili da gleda u zid. Ali, ništa mu ne mogu. Izdržat će još malo", naglasio je.

'Neće nas baciti na koljena'

"Htjeli su pomaknuti odluku za još nekoliko dana. Ali, suočili su se s velikom peticijom našeg naroda da se to mora završiti u ponedjeljak. Sutra navečer po našem vremenu, oko ponoći. Ako Sud odluči da mora izaći, on će izaći iz Australije. Ako odluči da ostane, on će ostati. Ali neće političari odlučivati o najboljem sportašu svih vremena", smatra Đoković.

"Novak je srce Srbije. Neće nas baciti na koljena. Pobijedit ćemo. Vi koji ste tu, kao da je preko 100 tisuća ljudi došlo, tako se osjeća. Smiješni ste i žalosni vi tamo koji ga hoćete uništiti, nećete uspjeti jer su svi slobodni narodi uz njega. Ne ljutimo se na njihov narod nego na njihove političare, jer da mu nisu dali dozvolu ne bi otišao tamo… Oni znaju da bez Novaka taj turnir nije to! Ovo je samo skup podrške Novaku Đokoviću, bez pozicije i opozicije. Ne zanima nas politika, mi se ovdje skupljamo zbog našeg Noleta, ne zanima nas što drugi pišu i misle da smo ovdje politički, to nije istina", zaključio je.