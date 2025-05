Mladi Hrvat nakon neviđene drame stigao do prvog finala nakon dvije godine: 'Nisam ni igrao dobro'

Hrvatski 19-godišnji reprezentativac Dino Prižmić je nakon gotovo dvije godine ponovno došao do finala na ATP Challengeru Touru te postao treći hrvatski tenisač koji će igrati meč za trofej na Zagreb Openu, a za polufinalnu pobjedu (6-3, 6-7, 7-5) protiv 35-godišnjeg Argentinca Marca Trungellitija prošao je kroz vrtlog preokreta.

Bio je to meč koji je trebao završiti za sat i pol, jer je Splićanin nakon 80 minuta vodio sa 6-3, 4-1 uz dva 'breaka' prednosti u drugom setu. Trebala je to biti još jedna glatka pobjeda u dva seta. Tri takve je Prižmić već nanizao na putu do polufinala.

No, onda se dogodilo ono što tenis, kao rijetko koji drugi sport, može ponuditi u svakom trenutku - potpuni preokret. Iskusni Trungelliti nije digao ruke, nije se predao i dočekao je pad u igri svog suparnika. Kako je do njega došlo, ni sam Prižmić nije mogao pronaći odgovor.

"To sam i ja sebe pitao nakon seta, ali nemam odgovor. Znam da se to događa igračima koji igraju i na puno višoj razini nego što smo mi danas igrali. Ne znam odgovor, ali nakon toga sam se pokušao sabrati, dati sve od sebe i u tome sam uspio. Moram to popraviti što prije, da mi se takve stvari više ne događaju", rekao je Prižmić nakon meča.

Trungelliti je drugi set osvojio u 'tie-breaku', a onda poveo i 4-2 u odlučujućoj dionici meča. Uslijedio je novi zaplet i novi preokret. Prižmić se 'breakom' za 4-4 vratio u meč, samo da bi u sljedećem gemu opet izgubio servis. Argentinac je dobio priliku odservirati za pobjedu. I tu je 19-godišnji Splićanin još jednom pokazao borbenost, psihičku snagu koja ga je oduvijek krasila. Vratio je 'break', a onda osvojio još dva gema i došao do svog prvog finala od kolovoza 2023., kad je osvojio Challenger u Banjoj Luci.

Foto: Profimedia

"Osjećaj je fenomenalan. Nakon dugo vremena sam uspio pronaći svoju igru, ali danas nisam igrao svoj najbolji tenis, čak ni dobar tenis, ali pokušao sam barem fizički ostati u meču i ostati čvrst u glavi, izvući meč. Danas mi je to uspjelo i jako sam zadovoljan."

Prižmić je treći hrvatski finalist na Zagreb Openu, turniru čije je prvo izdanje odigrano 1996. na Mladosti, a već godinu poslije je Ivan Ljubičić došao do finala u kojem ga je nadigrao Španjolac Alberto Berasategui. Ljubičić je postao jedini hrvatski pobjednik kad je osvojio pehar 2005. Luka Mikrut je prošle godine, u prvom izdanju Zagreb Opena na Šalati, došao do finala u kojem ga je svladao Sarajlija Damir Džumhur.

U subotu će Prižmić pokušati ponoviti ono što je prije 20 godina na Mladosti pošlo za rukom Ivanu Ljubičiću i potati drugi hrvatski pobjednik Zagreb Opena. Suparnik će mu biti francuski predstavnik: Luca Van Assche, koji je dvije godine prije Prižmića osvojio Roland Garros u juniorskoj konkurenciji, ili Luka Pavlović koji je u glavni turnir ušao kao "sretni gubitnik" iz kvalifikacija.

"Meni je stvarno svejedno. Samo želim biti fokusiran, da se dobro pripremim, dam sve od sebe i igram svoj odličan tenis, čvrst i jak, pa što bude."

Zadnjeg dana Zagreb Opena bit će odigrana tri finala i u sva tri će Hrvatska imati predstavnika ili predstavnicu.

Prva će na teren od 11 sati Tara Wuerth, koja će se sa Španjolkom Guiomar Maristany Zuletom de Reales igrati za trofej na ITF W75 turniru. Ne prije 12.30 sati će biti odigrano finale ATP Challenger 75 turnira s Dinom Prižmićem u glavnoj ulozi, a ne prije 15 sati će biti odigran i meč parova.

Hrvatski par će podignuti pobjednički pehar, samo je pitanje hoće li to biti Nino Serdarušić i Matej Dodig ili Luka Mikrut i Mili Poljičak. Splićani su uigrana kombinacija, a Serdarušiću i Dodigu je ovo prvi zajednički nastup.

Dodig i Serdarušić su se plasirali u finale pobijedivši subotičke Hrvate, braću Ivana i Mateja Sabanova, sa 6-4, 7-6 (1). Luka Mikrut i Mili Poljičak su u petak ujutro prvo igrali četvrtfinalni meč u kojem su svladali Slovaka Karola i Čeha Paulsona sa 6-1, 6-4, a za plasman u finale će su pobijedili bosansko-hercegovačke reprezentativce Mirzu Bašića i Nermana Fatića sa 7-6 (5), 7-6 (7).

Do naslova u konkurenciji ženskih parova u petak nije uspjela doći Dubrovčanka Lucija Ćirić Bagarić, kojoj je partnerica bila Ruskinja Vitalija Djatčenko. Prve nositeljice, portugalske sestre Francisca i Matilde Jorge, bile su uigranije te su slavile sa 6-2, 6-0.

