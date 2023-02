Počinju teniska uzbuđenja. Borna Ćorić i Dennis Novak (144. na ATP listi) otvorit će u subotu u 14 sati kvalifikacijski dvoboj Davis Cupa između Hrvatske i Austrije u Rijeci u dvorani Zamet, odlučio je ždrijeb u petak.

Rijeka spremna za domaćinstvo

Predsjednik Međunarodnog teniskog saveza David Haggerty izvukao je ceduljicu s imenom Borne Ćorića, a na taj način određen je raspored igranja oba dana u susretu Davis Cupa između Hrvatske i Austrije koji će se ovog vikenda igrati u Rijeci.

Naime, Ćorić je, kao naš najbolje rangirani igrač u ovom susretu, automatski za suparnika dobio drugog austrijskog tenisača, a to je u ovom slučaju Dennis Novak. Taj će okršaj početi u subotu u 14 sati, a nakon njih će na igralište Borna Gojo i Dominic Thiem.

Sat vremena prije početka izvlačenja izbornik Vedran Martić napravio je dvije promjene u našoj reprezentaciji: umjesto Marina Čilića nominiran je Nino Serdarušić, a umjesto također ozlijeđenog Mate Pavića prijavljen je Ivan Dodig.

'Za Serdarušića sam se odlučio umjesto Čilića'

"Znali smo da će drugi igrač biti Novak ili Rodionov, a očekivao sam Novaka. To je solidan igrač, dobrih udaraca s osnovne crte i solidnog servisa. Borna će morati odigrati dobar meč da ga pobijedi. Gojo igra protiv Thiema i to će biti još teži meč, a nadamo se da Borna može napraviti još jedno iznenađenje u Davis Cupu“, rekao je Martić i potom obrazložio zamjene u momčadi:

"Za Serdarušića sam se odlučio umjesto Čilića, a tu su bili mladi igrači koji su trenirali s nama, Prižmić i Poljičak. Mate Pavić već dugo vuče ozljedu. Javio mi se već nakon osvajanja turnira u Aucklandu i rekao da ima problem s lijevim ramenom, te da će morati napraviti magnetsku rezonancu. Može igrati, ali ne može servirati. Priključit će se ekipi, ali neće moći igrati“, rekao je Martić.

'Protiv Novaka nisam nikad igrao'

Ćorićev suparnik bit će 144. igrač svijeta Dennis Novak, koji je prije mjesec dana osvojio ATP Challenger u tajlandskom Nonthaburiju.

"Nadao sam se da ću igrati prvi. To sam priželjkivao, tako se dogodilo. Protiv Novaka nisam nikad igrao. Davno smo trenirali, pa ću se morati raspitati. Srećom, imamo odličan stručni stožer koji ga je već upoznao. Pogledat ću još nekoliko mečeva i napraviti taktiku kako igrati. Čeka me domaća zadaća“, rekao je Borna Ćorić.

Goju čeka suparnik koji je bio treći na svijetu, ima osvojen US Open i još tri finala na Grand Slam turnirima.

'Očekivali smo takav rasplet'

"Očekivali smo takav rasplet, pa smo se cijeli tjedan pripremali u skladu s tim. Bilo je sasvim dovoljno vremena i nadam se da će biti dobar meč u subotu. Vrhunski je igrač, nema mnogo onih koji su bolji od njega. Igramo kod kuće, Davis Cup za Hrvatsku i nadam se da mogu do pobjede. Drago mi je da će dvorana biti puna. To je odlična stvar za hrvatski tenis, da će ovog vikenda biti vrhunski igrači s jedne i druge strane. Bit će to odlična promidžba sporta koji je nepravedno zapostavljen kad pogledamo rezultate posljednjih godina. Nadam se da će biti odlična atmosfera“, rekao je Gojo.

U nedjelju, prvi će na igralište parovi - Ivan Dodig i Nikola Mektić protiv Alexandera Erlera i Lucasa Miedlera, a potom slijede pojedinačni mečevi: Borna Ćorić – Dominic Thiem i Borna Gojo – Dennis Novak.