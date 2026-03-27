Najbolji belgijski tenisač svih vremena odlazi u mirovinu

David Goffin, prvi belgijski igrač koji je ušao među 10 najboljih na svijetu, u petak je objavio da će završiti karijeru na kraju sezone.

"Sve ove godine na najvišoj razini konačno su uzele danak na mom tijelu. Ozljeda koljena koju sam zadobio prošle godine odigrala je odlučujuću ulogu u mojoj odluci da prestanem", izjavio je u videu objavljenom na društvenim mrežama 35-godišnji Goffin.

Profesionalac od 2009. godine dosegao je svoj vrhunac 2017. godine kada je bio sedmi tenisač svijeta. Te je godine stigao do četvrtfinala Wimbledona prije nego što je odigrao ključnu ulogu u plasmanu Belgije u finale Davis Cupa u kojem je izgubila od Francuske. Zatim je stigao do finala ATP finala u Londonu, pobijedivši Rafaela Nadala i Rogera Federera.

U karijeri je osvojio šest ATP naslova i ima devet izgubljenih finala.

"Dao sam sve za tenis, a ovaj sport mi je dao puno više nego što sam se ikada usudio zamisliti: mečeve, pobjede i poraze, emocije, ljude koji su me pratili tijekom cijelog ovog putovanja... To je ono što moju odluku čini toliko teškom“, rekao je igrač koji je trenutno 156. na ATP ljestvici.

