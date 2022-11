Hrvatska muška teniska reprezentacija povela je sa 1-0 protiv Australije u polufinalu Davis Cupa u Malagi nakon što je Borna Ćorić u prvom dvoboju svladao Thanasija Kokkinakisa sa 6-4, 6-2

Ćorić je dominirao čitavim tijekom susreta, Kokkinakisa je u rezultatskoj ravnoteži do 4-4 u prvom setu držalo isključivo odlično serviranje, u svoja prva četiri servis-gema Australac je pogodio devet asova. Čak i uz takvu kanonadu s druge strane, Ćorić je uspio osigurati jednu "break-loptu", ali Kokkinakis je odgovorio na svoj klasičan način - s tri uzastopna precizna prva servisa.

No, kada je u desetoj igri napokon Kokkinakis promašio nekoliko prvih servisa, Ćorić je stigao do dvije vezane "break-lopte". Kokkinakis je stigao do izjednačenja, ali u nastavku gema treću set-loptu Ćorić je uspio realizirati.

Čilić za finale

Kod rezultata 1-1 drugom setu Ćorić je dvostrukom servis pogreškom ponudio jedinu "break-loptu" suparniku, no spasio ju je asom. Odlučujućim se pokazao šesti gem te dionice igre kada je Ćorić opet oduzeo servis suparniku i tu prednost lako održao do kraja.

U drugom susretu za Hrvatsku će igrati Marin Čilić, a za Australiju Alex De Minaur. Ako Čilić pobijedi, Hrvatska će se plasirati u finale, dok će u slučaju pobjede De Minaura odluka o finalistu biti odgođena za dvoboj parova.

Pobjednik susreta Hrvatska - Australija će u nedjeljnom finalu igrati protiv boljeg iz ogleda Italija - Kanada koji je na programu u subotu.