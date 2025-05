Čilić pobijedio Španjolca i došao na korak do glavnog ždrijeba Roland Garrosa

Hrvatski tenisač Marin Ćilić (ATP-104.) plasirao se u četvrtak u finale kvalifikacija za glavni ždrijeb drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa.

Čilić je u drugom kolu sa 6-4, 6-3 svladao Španjolca Pola Martina Tiffona (ATP-208.) poslije sat i 24 minute igre. Iako je odmah na početku meča Čilić izgubio svoj servis, nadoknadio ga je do kraja seta kada je oduzeo početni servis suparniku. U drugom setu je to učinio jednom i to mu je bilo dovoljno za pobjedu.

U finalu kvalifikacija Čilić će igrati protiv Južnoafrikanca Lloyda Harrisa (ATP-226.) koji je izbacio Finca Otta Virtanena (ATP-114.) i to će im biti prvi međusobni ogled.

