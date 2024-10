Čilić porazom završio azijsku turneju: Francuz ga pobijedio za 96 minuta

Marin Čilić (ATP - 373.) doživio je poraz u svom prvom nastupu na turniru ATP Masters 1000 serije od 2022., a bolji od njega u 1. kolu Mastersa u Šangaju bio je Francuz Arthur Cazaux (ATP - 92.), koji je slavio sa 6-4, 6-4 za 96 minuta.

Čilić je odlično ušao u dvoboj sa 22-godišnjim francuskim tenisačem te osvojio prva tri gema. No, uslijedio je potpun preokret. Cazaux, kojem je ovo bio prvi nastup u glavnom ždrijebu turnira Masters 1000 serije, je na Čilićev niz odgovorio s pet osvojenih gemova zaredom i došao do vodstva 5-3 koje je u desetom gemu bez izgubljenog poena pretvorio i u osvajanje prvog seta.

Francuz je nastavio i u drugom setu rijetko gubio poene na servisu, da bi u petom gemu došao do novog 'breaka'. Kad je u devetom gemu servirao za ostanak u meču, Čilić je bio suočen s tri meč-lopte (0-40). Marin je odgovorio osvajanjem pet poena zaredom i time je natjerao Cazauxa da servisom zaključi dvoboj.

Francuz je prvi put od drugog gema u meču dopustio Čiliću da dođe do prilike za 'break'. No, kod 30-40 je natjerao Marina na pogrešku, a potom došao i do meč-lopte. Novu priliku za povratak hrvatski tenisač nije dobio, jer je Cazaux na prvu meč-loptu zabio as i tako došao do svoje prve pobjede na Masters 1000 turniru, koja mu donosi plasman u 2. kolo i dvoboj sa sunarodnjakom Ugom Humbertom.

Čiliću je ovo bio 11. nastup na turniru u Šangaju (8-11) na kojem, osim polufinala 2017., nije imao značajnijih uspjeha, a protiv Cazauxa je osmi put doživio poraz u prvom izlasku na teren.

Ipak, bez obzira na poraze u prvim kolima turnira u Tokiju i Šangaju, Marin Čilić se zadovoljan vraća s azijske turneje, na kojoj je u kineskom Hangzhouu došao do svog 22. naslova u karijeri te postao najniže rangirani pobjednik na ATP Touru, a to mu je donijelo i pomak za više od 400 mjesta na ATP ljestvici.

