Branitelj prošlogodišnjeg naslova u Madridu Nijemac Alexander Zverev pobijedio je u drugom kolu madridskog Mastersa Marina Čilića sa 4-6, 6-4, 6-4 i tako se probio u osminu finala.

Bila je to sedma uzastopna pobjeda trećeg tenisača svijeta u osam međusobnih dvoboja s Čilićem, koji je slavio samo u njihovom prvom susretu na ATP Touru, prije sedam godina u Washingtonu, kad je Zverev imao 18 godina.

Kao što je to bio slučaj i dan prije u meču s Ramos-Vinolasom, Čilić nije imao dobar ulazak u meč, iako je bio prvi koji je stigao do prilike za 'break'. U četvrtom gemu je propustio 15-40, a onda u sljedećem izgubio servis. Zverev je potvrdio 'break' i poveo sa 4-2 te još jednom zaprijetio 'breakom' (30-40) u sedmom gemu.

Tada je došlo do zaokreta u Marinovoj igri. Prestao je griješiti, što je rezultiralo brojnijim dužim izmjenama iz kojih je većinom izlazio kao pobjednik, a pogreške su se počele uvlačiti u igru olimpijskog pobjednika. Tako je Čilić došao do 'breaka' za 4-4, Izvukao 15-30 u sljedećem gemu s tri uzastopna poena i potom došao do set-lopte. Zverev je u tom trenutku napravio prvu dvostruku pogrešku u meču i Marin je nizom od četiri gema došao do prvog seta.

Scenarij drugog seta nalikovao je prvom. Zverev je iskoristio Čilićeve pogreške za 'break' u trećem gemu, a u petom je došao do 0-40, nove tri prilike za oduzimanje servisa. Čilić je odlično reagirao, napravio niz od pet poena i održao nadu da i u drugom setu može doći do rezultatskog preokreta.

I dočekao je priliku. U osmom gemu je imao 15-40 i prednost, ali je Zverev odgovorio tako što je na dvije od tri 'break-lopte' zabio aseve. Marin je dočekao još jednu priliku u desetom gemu. Centimetri su ga dijelili od 'breaka' za 5-5, jer je kod 30-40 lopta koju je odigrao Zverev zapela za vrh mreže, ali se prevalila na Čilićevu stranu terena. Dva poena poslije Zverev je izborio odlučujući set.

Nažalost, već u prvom gemu Čilić je po treći put u meču izgubio servis što se pokazalo presudnim za konačan ishod. Naime, Zverev je u trećem setu sjajno servirao, promašio svega četiri prva servisa i izgubio samo dva poena na početnom udarcu, ne dopustivši Marinu da dođe do prilike za novi preokret. Na meč-loptu Zverev je zabio svoj 11. as i nakon dva sata i 17 minuta borbe došao do pobjede.

Zverev u osmini finala čeka boljeg iz dvoboja Amerikanca Sebastiana Korde i Talijana Lorenza Musettija.