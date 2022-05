Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković prvi put se oglasio o zatvorskoj kazni za Borisa Beckera.

Novak i Boris surađivali su od 2014. do 2016., a Đoković je u tom trogodišnjem razdoblju osvojio šest od mogućih 12 Grand Slam naslova.

Novak je rekao da mu je "srce slomljeno" nakon što je Becker osuđen na dvije i pol godine zatvora. Nijemac je proglašen krivim po četiri točke optužnice prema Zakonu o insolventnosti i mora odslužiti najmanje polovicu kazne iza rešetaka.

'Molim se za njega'

"Srce mi je slomljeno zbog njega. On je prijatelj, dugogodišnji prijatelj, trener tri do četiri godine. On je netko koga smatram bliskim u životu i netko tko je puno doprinio uspjehu u mojoj karijeri. Ne znam što reći više od toga. Kao njegov prijatelj sam tužan zbog njega. Samo se nadam da će preživjeti ovaj period u zatvoru i da će se moći vratiti u normalan život kada izađe. Ne znam je li 'normalno' prava riječ jer to su stvari koje mijenjaju život. Pogotovo kada se u zatvoru provede tako dugo vremena. Molim se za njega, nadam se da će stvari biti dobro u pogledu njegova zdravlja, njegova mentalnog zdravlja jer će to biti najizazovniji dio."

Becker je osuđen za skrivanje niza imovine, uključujući gotovo 800.000 eura, 75.000 dionica tehnološke tvrtke i neke od njegovih najcjenjenijih teniskih titula, uključujući dva trofeja Wimbledona. Becker je bio dužan prijaviti svu svoju imovinu nakon što je prije pet godina bankrotirao.