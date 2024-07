Hrvatski tenisač Borna Ćorić završio je nastup na Grand Slam turniru u Wimbledonu u srijedu u drugom kolu, bolji od njega je u srijedu sa 7-6(5), 6-1, 6-3 bio Amerikanac Frances Tiafoe, 29. na ATP ljestvici.

U meču koji je trajao dva sata i četiri minute Ćorić je pružao solidan otpor u prvom setu koji je odlučen u tie breaku. No, u drugom setu Ćorić gubi svoj servis tri puta. a u trećem jednom što je bilo dovoljno Amerikancu da privede meč kraju u svoju korist.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon ispadanja s Wimbledona Ćorić je dao intervju srpskom Telegrafu.

"Ukupno je bio bolji igrač. Od 2:4 do tiebreaka osjećao sam se dobro, gdje sam stvarao šanse. Sve ostalo bilo je ispod prosjeka, nedovoljno protiv nekoga poput njega", rekao je pa se osvrnuo na svoju slabu igru na Wimbledonu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Loše, jako loše, osim možda dva turnira, nisam napravio ništa dobro ni rezultatski ni teniski ove sezone. Barem sam igrao bolji tenis, barem neke mečeve. Izgubio sam u Dubaiju, sve ostalo je bilo ispod prosjeka. Tu sam gdje zaslužujem biti. Poredak ne laže. Nemam sreće što prošle godine nisam igrao, propustio sam 5-6 turnira i tamo sam sigurno uzeo bodove, došao do 50-60 mjesta. To nije isprika. Kao što se netko bori da forhend ubaci u teren, tako se netko bori s tijelom. Sve je to dio sporta i na vama je da to najbolje iskoristite."

Ćorić ranije nije htio prihvatiti poziv hrvatske Davis cup reprezentacije, a sada je objasnio svoju odluku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razumijem Hrvatsku i hrvatski narod koji je zbog toga ljut i ne može razumjeti. U mojim godinama radim sa svojim tijelom, radim ono što je trenutno najbolje, a drugi bi možda htjeli da radim nešto drugo. Igram Davis Cup od svoje 16. godine, ozlijedio sam se i na Davis Cupu, ima tu još puno detalja… Ne bih o tome, ti detalji se tiču ​​mog tijela. Ponekad poželim odmoriti tijelo, ne otići na more, nego oporaviti tijelo, to zlata vrijedi. Da sam 20. na svijetu, sve bi bilo lakše. Ne bih trebao igrati sljedeći tjedan nakon Davis Cupa jer bi me boljela briga, ali moram igrati. Rekao sam početkom godine da ću se posvetiti sebi i svom tijelu. Možda mi može produljiti karijeru. Razumijem da će mi netko zamjeriti, ali učinit ću ono što je najbolje za mene", poručio je.