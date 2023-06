Francuski napadač Karim Benzema službeno je predstavljen kao novi igrač Al Ittihada, kluba iz Saudijske Arabije s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja na još jednu sezonu. Plaća će mu u novom klubi iznositi 200 milijuna eura neto.

Danima je bilo poznato da će Benzema u tom klubu nastaviti karijeru nakon što je ispisao povijesne stranice noseći dres madridskog Reala od kojeg se oprostio tijekom vikenda pa je i u posljednjoj utakmici za Real postigao pogodak protiv Athletica.

Neviđena je situacija u kojoj je Benzema kao slobodan igrač napustio klub, a s obzirom na to Al Ittihad nije trebao platiti odštetu za Francuza, no oni su ipak to napravili kao gospodsku gestu prema kraljevskom klubu, koji nije radio probleme u pregovorima.

Al Ittihad će biti tek treći klub u karijeri 35-godišnjeg francuskog napadača koji je počeo kao igrač Lyona, a u Realu je bio od 2009. godine. Ukupno je za Real postigao čak 354 pogotka te je drugi strijelac u povijesti madridskog kluba. Prvi je Cristiano Ronaldo s 450 golova, a Portugalc je nešto ranije stigao u Saudijsku Arabiju te nosi dres Al Nassra.

Benzema je aktualni osvajač Zlatne lopte, a s Realom je osvojio pet puta Ligu prvaka, kao i Svjetsko klupsko prvenstvo. Osvojio je i četiri naslova prvaka španjolske La Lige.

