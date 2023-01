Bivša tenisačica, danas popularna voditeljica Eurosporta Barbara Schett, ostala je impresionirana nastupom srpskog tenisača Novaka Đokovića u 1. kolu Australian Opena. Podsjetimo, Novak je pregazio španjolskog tenisača Carballesa Baena s 3-0 u setovima. Na kraju je bilo 6-3, 6-4, 6-0.

'Rodni list mu je pogrešan'

U razgovoru na EuroSportu, Schett je pokazala koliko je oduševljena prezentacijom Novaka Đokovića...

"Mislim da je to korak naprijed za Novaka Đokovića, a koliko mlado on, u biti, izgleda danas? On nema 35 godina, sigurno mu nešto nije u redu s putovnicom, rodni list mu je pogrešan! Mislim, 35., a izgleda tako!"

'Nikad ga nisam vidjela tako agresivnog'

Schett je dodala:

"Nikad prije ga nisam vidjela da igra tako agresivno, ulazio je u teren, oduzimao vrijeme protivniku, bila je to fenomenalna igra i zaslužena pobjeda."

Đoković, koji juri za rekordnim 22. Grand Slam naslovom u pojedinačnoj konkurenciji i povratkom na 1. mjesto svijeta, u četvrtak će se boriti protiv Huga Delliena ili Enza Couacauda za plasman u treće kolo Australian Opena.