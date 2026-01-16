FREEMAIL
Pred vratima finala: Hrvatska predstavnica nije uspjela napraviti posljednji korak

Pred vratima finala: Hrvatska predstavnica nije uspjela napraviti posljednji korak
Foto: Laurent Lairys/agence Locevaphotos/alamy/profimedia

Cocciaretto će u finalu igrati protiv bolje iz dvoboja Australke Taylah Preston i Amerikanke Ive Jović.

16.1.2026.
8:42
Hina
Laurent Lairys/agence Locevaphotos/alamy/profimedia
Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije se uspjela plasirati u finale WTA turnira u Hobartu, uspješnija od nje u polufinalu bila je Talijanka Elisabetta Cocciaretto sa 6-3, 6-2 za sat i 19 minuta igre.

Ružić je loše otvorila svoj prvi polufinalni dvoboj na WTA Touru u karijeri i izgubila prvi gem susreta na svom servisu. Kod zaostatka 2-4 još je jednom pokleknula na svom početnom udarcu, potom je uspjela vratiti jedan "brak" zaostatka" samo da bi kod 3-5 još jednom izgubila servis za konačnih 3-6.

I u drugom se setu ponovio sličan scenarij, Cocciaretto je oduzela servis Ružić za 2-0, održavala prednost "breaka" do 5-2, a onda i zaključila dvoboj još jednim osvojenim gemom na početni udarac 22-godišnje Međimurke.

Cocciaretto će u finalu igrati protiv bolje iz dvoboja Australke Taylah Preston i Amerikanke Ive Jović. 

Antonia RužićWta HobartPolufinale
Pred vratima finala: Hrvatska predstavnica nije uspjela napraviti posljednji korak