Pobijedila ili izgubila, hrvatska tenisačica s australskom putovnicom Ajla Tomljanović izjavila je da će uživati ​​u prilici igrati protiv svog idola Amerikanke Serene Williams kada se u petak sučele u 3. kolu US Opena.

Pobjedom protiv Ruskinje Evgenije Rodine sa 1-6, 6-2, 7-5, Tomljanović je izborila plasman u 3. kolo US Opena gdje je čeka Serena Williams koja po svemu sudeći igra posljednji turnir u karijeri. Ajla je tako ponovila uspjeh od prošle godine kada je također dogurala do trećeg kola, no u dosadašnjih osam nastupa na US Openu nikada nije prošla 3. kolo. Sada ima priliku možda i umiroviti svog idola.

"Bit će to meč koji nikada neću zaboraviti u svojoj karijeri. Bit će to veliki trenutak bez obzira na ishod. Navijam za Serenu od djetinjstva. Međutim, u petak ću dati sve od sebe da je pobijedim," kazala je 29-godišnja Tomljanović.

'Nadahnula me'

Ajla se ukratko osvrnula na sjajnu Sereninu karijeru, ali i otkrila koliku je važnost imala i za njezin teniski put.

"Mislim da je promijenila teniski sport, ali također je nevjerojatno ono što je napravila u svijetu za žene u sportu. Utrla je put mnogima, nadahnula me da idem prema svojim snovima. Mislim da nema nikoga poput nje, vrlo sam joj zahvalan na tome."

Jedan od izazova za Tomljanović bit će pronaći način da ne dopusti da ju publika, koja će biti na Sereninoj strani, izbaci iz takta. "Kada se publika uključi, to je ono što vam može dobro doći", rekla je.

'Blokirat ću navijače koliko mogu'

"Samo trebam ostati unutar svog malog mjehurića, imati svoj kutak u koji idem kad trebam pomoć samo radi podrške, blokirati navijače koliko god mogu," dodala je.

Legendarna američka tenisačica plasirala se u treće kolo nakon što je u susretu 2. kola pobijedila drugu tenisačicu svijeta Estonku Anett Kontaveit sa 7-6 (4), 2-6, 6-2. Williams je istaknula kako je impresionirana onime što je vidjela od Tomljanović, koja je u posljednje dvije godine dva puta stigla do četvrtfinala Wimbledona, što su njezini najbolji rezultati na Grand Slamovima.

"Igrala je prilično intenzivno i zapravo sam puno gledala njezine mečeve," rekla je Williams i nastavila : "Prošla je kroz puno ozljeda, pa to na neki način poštujem. Mislim da će to biti dobar meč," dodala je vlasnica 23 Grand Slam naslova.